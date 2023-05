Jack Noel è fuori dai Mondiali e non sarà con l’Inghilterra

scrum.comLettura: due minuti.

Jack Noël escludersi da Inghilterra Ha commentato che non sarebbe stato disponibile per gli allenamenti della nazionale prima del giorno successivo mondo A Francia. L’ala che ha detto addio Exterperché giocherà la prossima stagione in La RochelleTrascorrerà l’estate con la sua famiglia per acclimatarsi ai terreni gallici “imposta la condizione” il suo ginocchio.

Il 30enne che ha fatto parte della squadra che con lui ha raggiunto la finale del 2019 Eddie Jones Al timone, ha giocato la sua 45esima presenza con l’Inghilterra quando è uscito dalla panchina il novembre precedente contro springbox. Ma da allora Steve Borthwick Ha assunto la carica di capitano della squadra britannica, eliminando Noel dalla squadra convocata per l’ultima volta Sei paesi E ora ha deciso direttamente di non cercare di ottenere un posto Coppa del Mondo. il fiore Sarà il primo sconto puma Nel debutto in Coppa del Mondo previsto per il 9 settembre alle Marsiglia.

Non parteciperò ai Mondiali.E ha annunciato Noel L pista da rugby Scaricare e aggiungere: “Vado a riposare. Ho bisogno di rimettermi in forma. È stata una decisione difficile non fare un passo per la Coppa del Mondo, ma ho pensato che fosse qualcosa che dovevo fare per me stesso e anche per la mia famiglia. Ogni volta che firmare all’estero, hai la possibilità di farlo prima o dopo la Coppa del Mondo. Nel mio caso, ho deciso che la cosa migliore per me e la mia famiglia era firmare un contratto prima”.

Invece il mezzogiorno espresso: “Sono sicuro che sarebbe stato un po’ diverso se avessi parlato con Steve tutto il tempo. Ero in contatto con Steve all’inizio e mi ha detto che non sarebbe andato al Sei Nazioni, il che è abbastanza giusto un nuovo manager e nuove idee. Gli ho parlato per dirgli la mia decisione, penso che fosse nei suoi piani per la Coppa del Mondo, soprattutto per i primi incontri, ma ho deciso di non farlo e ho lasciato che la mia famiglia si stabilisse in Francia e mi assicurassi anche che arrivassi in Francia, quindi ho posso andare nella mia nuova squadra ed essere al meglio e, si spera, vincere qualche titolo”.

“Per quanto mi piacerebbe farlo e provarci bene, a volte devi leggere tra le righe e forse capire che forse non sei nelle opzioni dell’allenatore. Non fraintendermi, avrei Amavo lottare per la mia posizione, vorrei poter giocare di nuovo, ma la famiglia viene prima di tutto per me e dovevo prima assicurarmi di prendermi cura di loro”.Chiudi Nowell.