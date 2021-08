Johan Vasquez ha lasciato Puma per passare al Genoa in Italia

Johan Vasquez diventa il nuovo giocatore del Genoa CFC Club in Serie A in Italia (Foto: REUTERS / Henry Romero)

Il futuro Johann Vasquez, lato sinistro Puma, Sarà sigillato. È diventato il nuovo giocatore del Genoa CFC Club di Serie A in Italia. Da quando il 22enne è arrivato in Messico, Tokyo ha confermato le sue possibilità di trasferirsi nel Vecchio Continente dopo la sua esibizione con la squadra messicana nel 2020.

“Era un sogno (andare in Europa). Non ti mentirò, ci sono offerteLe trattative hanno avuto luogo tra il mio rappresentante e Poomas. Penso che queste settimane siano importanti. Aspetteremo “, ha detto mentre si avvicinava ai media e ai fan che lo aspettavano all’aeroporto internazionale di Città del Messico.

Lunedì pomeriggio si è diffusa la voce su cosa sarebbe successo al calciatore del college. Ma quella stessa notte hanno parlato di come sarebbe stata la nuova casa Tubo. Vásquez Ibarra andrà in Italia e si iscriverà incapace di realizzare il suo sogno di giocare in Europa.

Solo una firma separa Johann dal realizzare il suo sogno di suonare in Europa (Foto: REUTERS / Molly Darlington)

Secondo l’autore tiratore Trattative trapelate In cui si trova Johan e ha confermato che il difensore andrà nel vecchio continente dopo il suo successo a Tokyo 2020. Anche lui avrebbe già salutato la squadra della Ciudad University per iniziare la sua nuova avventura.

“Il mio PUUUUUMAS! Posso dirvi che Johan ha lasciato la squadra, anche se non è ancora tutto firmato. @franco_recordHa scritto sul suo account Twitter.

Come hai menzionato, Johan Vasquez ha già firmato un contratto con la sua squadra attuale, Ha un contratto in corso fino al 2023. Ora è necessario concludere i contratti con la sua nuova squadra. Nei prossimi giorni o ore incontrerà i rappresentanti della squadra italiana messicana per vedere i dettagli che ha firmato.

Finora Poomas non ha commentato le condizioni del giocatore (foto: Instagram / @johan_pipe)

Perché l’opzione era precedentemente esclusa Direttore della Comunicazione di Genova Confermata la Serie A ESPN Che non hanno Nessuna dichiarazione di potenziale interesse Verso il calciatore azteco.

Ma con una svolta nei negoziati Club universitario, Il calciatore olimpico sarà vicino a realizzare il suo sogno di tentare la fortuna calcio europeo. Se i negoziati finiscono, Johan sarà uno dei calciatori più giovani a viaggiare nell’altro continente in giovane età.

Il più recente di loro Jose Juan Maccas, Lasciando il suo posto nella squadra olimpica di Jaime Lozano con la sua nuova squadra The Getafe Football Club Della Prima Divisione di Spagna.

Vasquez arriva a Puma per $ 1,10 milioni nel 2020 (Foto: Reuters / Molly Darlington)

Finora Poomas non ha riferito nulla sulle condizioni del giocatore, che ha avuto un brutto inizio di stagione Inizio della competizione Coltello Messico 2021 Il Club Universitario non poteva avere successo. I cambiamenti e le sconfitte che ha fatto in squadra ora hanno complicato la sua situazione.

Ora con la potenziale perdita di Johan, piani Andres Lillini Può essere modificato. A Pumas, un nativo di Sonora ha trovato l’opportunità di crescere sia atleticamente che economicamente. È arrivato nel 2020 con un valore USD 1,10 milioni, Ha riconsiderato ESPNE ha rapidamente guadagnato un posto nella proprietà del set blu e oro.

Ma con la sua partecipazione a Tokyo 2020 Il suo valore è aumentato a US $ 6,60 milioni Secondo TransformmarkQuindi c’è stata una crescita di $ 5,50 milioni nel prezzo della Federal Reserve nell’ultimo anno e mezzo.

