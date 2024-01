John Millman mette fine alla sua carriera

Millman ha sbalordito Federer agli US Open 2018, la sua migliore vittoria nella storia. GT

Dopo aver perso al secondo turno delle qualificazioni agli Australian Open, il tennista locale John Millmann (484 gradi) Questo giovedì rinuncerà agli allenamenti professionistici per singolied è così che ha conquistato il titolo ATP, con un totale di 121 vittorie e 149 sconfitte.

Nonostante abbia annunciato il suo pensionamento anticipato, il destriero, nato a Brisbane 35 anni fa, Sorprendentemente, non ha ricevuto un invito al tabellone principale Uno dei primi tornei del Grande Slam della stagione, dove è stato costretto a giocare la fase di qualificazione, fase in cui ha esordito con una vittoria per 6-3, 6-4 sull'italiano Alessandro Giannisi (216), ma poi si è arreso 6-4, 6-3 allo slovacco Alex Molkan (216.118), autore dell'ultimo punto della sua carriera.

“Sono grato per tutto il sostegno e i sacrifici, soprattutto verso i miei amici e la mia famiglia. Ho dato tutto quello che avevo finché il mio corpo non ha detto basta“ha detto Nur-Sultan, campione ATP 250 2020, quando ha sconfitto il francese Adrian Mannarino nella partita decisiva, qualificazione ai quarti di finale degli US Open nel 2018, anno in cui cadde contro il serbo Novak Djokovic, dopo aver sorpreso lo storico svizzero Roger.” Federer, e ha raggiunto le semifinali di Coppa Davis nel 2017, edizione in cui il paese oceanico è caduto contro il Belgio.

L'ex numero 33 del mondo, posizione raggiunta per tre settimane nel 2018, che ha partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020, ha concluso: “Ora tornerò a Brisbane, dove studierò un po' e partirò”. Tennis per un po', circondandomi di brave persone che erano sempre lì per me.