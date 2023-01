Kate Winslet diventa virale per la sua reazione affettuosa a un giovane giornalista per la prima volta

La prima volta in un nuovo lavoro può essere travolgente, ma se è la prima volta che fai qualcosa in un nuovo lavoro al di fuori del perfetto palcoscenico da matricola, sentirsi nervosi è come un vulcano in eruzione.

In caso contrario, dillo a Martha, giornalista per bambini del canale tedesco ZDF il cui debutto in un reportage riguarda niente di meno che un’intervista a una delle grandi star di Hollywood del momento: Kate Winslet. Tuttavia, la sfida le ha fatto rizzare i nervi e ha dovuto ammettere all’attrice premio Oscar che era la sua prima volta, il che ha causato una reazione molto speciale da parte di Winslet.

La prima sfida di Martha non è stata l’unica. ZDF

L’attrice è in un tour promozionale per Avatar: Senso dell’acqua, in cui interpreta Ronal. Al momento della sua intervista con la giovane giornalista tedesca, l’attrice ha visto come a volte iniziava a innervosirsi. È stata Martha stessa a finire per confessarsi al protagonista Titanico che era la sua “prima volta”, costringendo Winslet a interrompere l’intervista.

L’attrice ha chiesto: “È la prima volta che lo fai?” Bene, indovina un po’: quando faremo questa intervista, sarà l’intervista più incredibile di sempre. E sai perché? Perché abbiamo deciso che era così. Quindi abbiamo deciso, io e te, che questa sarebbe stata una grande intervista”.

L’attrice non ha esitato a interrompere l’intervista per incoraggiare la giovane donna. ZDF

L’attrice ha continuato a incoraggiarlo: “Puoi chiedermi tutto quello che vuoi, e non devi avere paura. Andrà tutto bene, ok? Ho capito. Dai, facciamolo!”





Una reazione che, come prevedibile, ha fatto scalpore sui social, diventando in poche ore virali, migliaia di professionisti della comunicazione e utenti anonimi che hanno elogiato la reazione dell’attrice e il suo gesto affettuoso con la giovane giornalista, che di certo non lo farebbe mai . Riuscire a dimenticare il tuo primo incontro.

L’attrice non ha esitato a fornire incoraggiamento e sostegno al giovane giornalista. Twitter.com/OliviaLilyMarks

Inoltre, è stato fortunato a immortalare il momento, perché Kate Winslet ha gentilmente accettato di fare un selfie commemorativo di quella prima intervista.





