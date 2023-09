Kessler, sull’Italia: “Entrambi i Paesi daranno il massimo”

Scrum.comLettura: 2 minuti.

Il tedesco Kessler Ha parlato esclusivamente con Mischia Globale e rifletteva la sua partecipazione a tre Coppa del Mondo. Inoltre, ha analizzato la concorrenza Deros In vista Francia e palpitava davanti al bivio Italia. Dai un’occhiata a World Scrum su Star+.

“La verità è che il tempo passa. Quando te ne rendi conto, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​E dici: ‘Voglio giocare un altro Mondiale, voglio giocarne un altro’. Questa ambizione caratterizza questa squadra”, ha detto.

“La competizione tra di noi, il livello crescente e il numero di giocatori in questa produzione. Penso che sia la chiave per aspirare di più, volere di più e avere un obiettivo che non ha mai dato prima”, ha aggiunto. .

Commentando la partita contro la Francia, l’attaccante ha detto:Non mi sorprende troppo, davvero. Una cosa che abbiamo detto durante la settimana è che non ci sorprenderemo. Non sorprenderti, stiamo bene. Quelli in campo si sono sentiti molto bene nei contatti, nelle mischie, nei maul e nei contrasti. Si sentivano bene. “Non stupirti di quanto siamo bravi”, questo è ciò di cui abbiamo parlato. Penso di aver visto, si sono sentiti bene.“.

Infine, attende con ansia la partita contro l’Italia: “Una bella partita, credo. Una guerra in ogni ambito, perché entrambi i paesi daranno il massimo. Conosciamo l’obiettivo elevato che ci siamo prefissati. Ogni membro di questa squadra, al di là dello staff e dei giocatori, è impegnato in questo. Abbiamo tutti gli strumenti, dobbiamo solo partire con slancio“.