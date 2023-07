L-Acoustics migliora la tecnologia del suono immersivo con L-ISA 3.0

Nuove funzionalità che semplificano la creazione e l’automazione di contenuti audio spaziali, sia in studio che dal vivo, e la trasmissione mobile sono al centro delle notizie che L- fonetica È stato incorporato nella versione 3.0 della sua piattaforma.

La piattaforma software audio completa all-in-one L-ISA A L- fonetica aggiungi il tuo Versione 3.0 Pietre miliari ambientali Crea suono e musica dal vivocon funzionalità di trasmissione mobile per sfruttare i contenuti.

Anche i professionisti cercano di trarne vantaggio tecniche del suono spaziale “Il software di missaggio L-ISA 3.0 rende l’audio immersivo più accessibile, fornendo potenti strumenti che semplificano la creazione di contenuti audio spaziali avvincenti e automatizzati, dal vivo o in studio”, affermano dell’azienda.

il nuovo Motore FX Consente ai progettisti di creare animazioni e percorsi interattivi di qualsiasi tipo all’interno di L-ISA per generare vere e proprie animazioni organiche, che includono “Controlli e comportamenti personalizzabili Possono essere ulteriormente applicati a infiniti oggetti, consentendo anche alle combinazioni più semplici di apparire in modi nuovi e complessi”.

Progettato per quei professionisti che non hanno i loro contenuti pronti in un formato coinvolgente e in movimento, il nuovo funzione grafico stereo In L-ISA 3.0 mappa il contenuto stereo esistente in un file Configurazione immersiva degli altoparlantisenza modificare il mix originale dell’artista.

Stereo Mapper analizza il contenuto stereo in una configurazione L-ISA mantenendo una distribuzione di potenza simile alle tradizionali configurazioni a matrice sinistra/destra per preservare l’immagine stereo originale e il mix complessivo, senza dover modificare la configurazione.

Un altro vantaggio di Stereo Mapper è che la copertura a bassa frequenza viene aumentata in tutto lo spazio, riducendo o addirittura migliorando l’immagine stereo preservando direzione a bassa frequenza. Qualsiasi cuffia di riempimento può essere allineata nel tempo a stereo o immersiva, rendendo il passaggio tra contenuto stereo e spaziale senza soluzione di continuità.

Per rendere le esperienze immersive ancora più accessibili, L-Acoustics sta espandendo l’ecosistema L-ISA, semplificando l’installazione di applicazioni e tecnologie di terze parti su Processore L-ISA II.

La prima applicazione a sfruttare la potenza di elaborazione di L-ISA Mixaloè la tecnologia di rete a bassissima latenza che sblocca l’audio ad alta fedeltà migliorato per gli eventi dal vivo, ora completamente integrato nella versione 3.0.

