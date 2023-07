All’interno di SPC, l’unica azienda che progetta telefoni e tablet Android dalla Spagna

SPC è attualmente l’unico marchio spagnolo di smartphone e tablet Android e, con il recente lancio di SPC Discovery e dei tablet Discovery Pro e Gravity, è tornato sul ring. I suoi dispositivi si distinguono per il suo status Particolare attenzione ad alcune sezioni importanti Per gli utenti in Spagna, secondo i dati aziendali, come la batteria.

In El ESPAÑOL – El Androide Libre, siamo andati a Vitoria per incontrarci Strutture SPC, dove non solo progettano i loro prodotti, ma è anche il luogo in cui si trovano il servizio tecnico, il servizio clienti e la maggior parte delle attrezzature dell’azienda. La sua intenzione in questo senso è quella di accogliere la maggior parte delle operazioni, quando possibile e utile per l’utente.

Sono in funzione da 30 anni e in quel periodo hanno visto e adattato i principali cambiamenti nel settore della telefonia mobile e della telefonia, e Non si trovano solo in Spagnama sono presenti anche in altri paesi come Francia e Portogallo.

È tutto in Spagna

Una delle caratteristiche distintive del marchio è che cerca di svolgere il maggior numero di operazioni nelle sue strutture, Si trova nel Parco Tecnologico di Álava. È uno spazio che attribuisce particolare importanza alla sostenibilità e all’accessibilità universale e si distingue per il suo legame con la natura.

Eccolo Dove SPC progetta i suoi prodotti, esaminando attentamente i concorrenti per aggiungere più valore alle loro creazioni, puntando all’eccellenza nei reparti chiave per differenziarsi. Inoltre, i team di telefoni, smartphone e IoT lavorano fianco a fianco per portare consistenza e coerenza al tuo catalogo.

Test SPC

Lavorano con Unisoc e MediaTek come produttori di Android e la loro politica di aggiornamento è piuttosto sorprendente. Da un lato, come tutti i produttori, la possibilità di modernizzazione Dipende dai produttori di chip Avvia i driver per i marchi in modo che possano adattare la nuova versione di Android.

Dopo aver svolto il lavoro di sviluppo, Il funzionamento e le prestazioni del dispositivo vengono testati Con questa nuova versione del programma. Se il telefono cellulare o il tablet funziona peggio di prima, allora il suddetto aggiornamento non verrà rilasciato e lo stesso verrà fatto solo con le patch di sicurezza. Assicurano da SPC che il loro obiettivo a questo proposito è rendere i loro telefoni il più durevoli possibile, il che si ottiene attraverso aggiornamenti di sicurezza, ma anche garantendo che le prestazioni non diminuiscano nel tempo.

SPC Scoperta Pro

L’azienda inoltre, in modo completamente anonimo, monitora le prestazioni della batteria per verificare se dura come previsto e, in caso contrario, per scoprire perché ciò sta accadendo. Servizio clienti e servizio tecnico Si trova anche Nei loro uffici, il che, secondo il marchio, significa che possono offrire un ottimo servizio post-vendita. Lo stesso vale per il magazzino o il team di marketing e social media. D’altra parte, hanno servizi aziendali personalizzati, Lavorano per fornire loro spazi progettati su misura per la comunicazione, sia interna che esterna.

crescita controllata

Dopo alcuni anni di accesso a smartphone e Adattato agli anziani Hanno occupato gran parte del catalogo del marchio e lanciato nuovi telefoni cellulari, ma questa volta rivolti al grande pubblico, ampliando un po’ di più i loro orientamenti di mercato.

In questo caso ha scelto di puntare sulla gamma entry, ma tenendo conto delle principali perplessità che gli utenti spagnoli hanno scoperto, come la batteria e il design. È un passaggio naturale Ma che ha presentato in modo organizzato e organico Per garantire che sia stato svolto un lavoro sufficiente prima del rilascio del prodotto finale.

Non è un segreto che la concorrenza in questa fascia di prezzo sia agguerrita e, nonostante entrambi i dispositivi abbiano prezzi molto convenienti, hanno sottolineato il fatto che non solo il prezzo e le funzionalità sono importanti, ma anche il servizio clienti, che è qualcosa con cui cercano di differenziarsi. Sono i suoi detti in questo senso Offri una soluzione alla prima chiamata.

Programma di riparazione SPC

I loro prezzi sono competitivi e, nonostante abbiano ancora molta strada da fare in termini di forza, il loro servizio post-vendita è Una delle principali differenze con altri marchi. Guardando al futuro, i piani dell’azienda saranno quelli di aumentare la propria offerta di prodotti. Al momento, a settembre, sarà in vendita SPC Discovery Pro, che ha argomenti per prendere piede nel mercato.

