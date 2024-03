La Banca Depositaria perde la causa contestando il rifiuto della Fed di richiedere un conto master

La custodia ha citato in giudizio la Fed nel giugno 2022, sostenendo che la Fed di Kansas City aveva impiegato troppo tempo per decidere sulla sua richiesta di un conto master. I conti master consentono alle banche e agli istituti di deposito di accedere direttamente alla Federal Reserve, anziché richiedere loro di utilizzare banche intermediarie. Ha modificato la sua denuncia contro la Fed lo scorso febbraio, dopo che la banca centrale ha respinto la sua richiesta (la Fed ha successivamente pubblicato un rapporto severo in cui spiegava la sua decisione).