La bella e bestia del MacBook Pro da 16 pollici è mostrata in tutto il suo splendore nelle nostre prime foto

“La bestia nella sua tana, ripeto, la bestia nella sua tana.” Ci abbiamo già messo le mani sopra Il Il nuovo MacBook Pro da 16 pollici. E dopo il primo contatto, vogliamo condividere le prime foto di questa squadra. In essi, catturiamo l’odiosa bellezza del Mac che segna davvero il prima e il dopo nella storia di Apple.

Questo pomeriggio avremo il live in Canale Twitch di Elstream Oggi alle 19:00 ora della penisola dove Mostreremo questa squadra e tu potrai fare domande su di lui. Non perderlo!

Questo è il nuovo MacBook Pro da 16 pollici

Il modello che stiamo raccogliendo in queste immagini è un MacBook Pro da 16 pollici. che è Chip CPU M1 Pro 10 coreE 16 GPU, 32 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Diciamo che è l’attrezzatura intermedia che puoi acquistare in questo momento.

Come al solito, scatola MacBook Pro imballata Dentro un normale cartone. Quando apriamo il dispositivo che ha già un Mac, vediamo che l’attrezzatura è protetta da plastica con un cerchio che circonda l’icona della mela.

La squadra è fantastica. Qui lo vediamo con il coperchio chiuso prima di aprirlo per la prima volta.

E qui basta aprirlo e fare le prime impostazioni.

tastiera completa di chiavi nere Ottima descrizione del lavoro. Sostituisce così la Touch BarSta guadagnando importanza per le sue grandi dimensioni.

In termini di schermo, l’elemento più unico è fessura Macbook Pro. A seconda dell’applicazione che stiamo utilizzando, Il menu sarà alla tua sinistra. Ma se ne contiene molti, può essere diviso su entrambi i lati di quella scheda.

Finalmente, molte porte sono tornate sul nuovo MacBook Pro. Porta HDMIe scheda SD e Resurrezione MagSafe Accompagnano la solita USB-C (3 in totale).

Per la prima volta abbiamo un MacBook Pro già nominato Non appare sul bordo inferiore della cornice. Apple è sicura che la sua forma frontale sia sufficiente, con la mela sul retro e il nome del modello in basso.

Vi ricordiamo che questo pomeriggio alle 19:00 Peninsula Time, noi saremo qui Canale Twitch di Elstream occupazione Nuovo episodio di Las Tallas de Applesfera. In esso, Pedro Aznar ci racconterà le sue prime impressioni e gli spettatori potranno interagire e chiedere informazioni sul nuovo MacBook Pro.