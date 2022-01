La biblioteca sulla spiaggia di Encarnacion è disponibile per spazi per il tempo libero e per il prestito di libri

Asunción, Agenzia IP.- Questa settimana l’ufficio della First Lady ha messo a disposizione a Encarnacion una “biblioteca”, come spazio di lettura e intrattenimento per bambini e adulti.

Lo spazio si trova sulla spiaggia comunale di Encarnación, vicino a siti storici come l’Eremo e il Mulino.

Le persone possono prendere in prestito libri o soggiornare presso il sito, che offre giochi per bambini e accesso a Internet.

La “Biblioteca” fa parte del progetto dell’ufficio della First Lady per la creazione di luoghi di lettura e ricreazione negli spazi pubblici all’aperto. Il progetto ha già messo a disposizione altri spazi a Ñu Guasu e parchi sanitari, con più di 3.000 indirizzi.

William Jara, coordinatore del progetto, ha dichiarato in un’intervista a Paraguay Television che il nuovo spazio abilitato a Encarnación ha circa 700 titoli, che gli interessati possono prendere in prestito lasciando i propri dati.

“La lettura all’aperto è il fulcro di questo progetto”, ha sottolineato. Altri spazi simili dovrebbero aprire nei prossimi mesi.

La “Biblioplaya” è attiva nell’Encarnación dalle 07:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00; Mentre i biblioparchi di Ñu Guasu e Parque de la Salud sono aperti dalle 8:00 alle 17:00.

Jara ha detto che le persone possono anche venire a donare libri e giochi educativi in ​​questi siti.