La classifica di Apple in Argentina: i 10 più ascoltati oggi, sabato 1 gennaio

Lo spettacolo musicale non è mai stato così vasto come lo è oggi. Ciò significa che non è facile trovare canzoni che soddisfino i nostri gusti. utenti Una mela Ora abbiamo la semplicità di trovare le notizie secondo caratteristiche diverse.

Dopodiché, è sufficiente visitare questa piattaforma di trasmissione Internet in modo che gli abbonati possano accedervi Elenco delle 10 canzoni più popolari, in modo che siano facili da scegliere.

C’è una grande varietà di generi che attirano un pubblico diverso. Pertanto, passeremo molte ore prestando attenzione alle nostre cuffie e altoparlanti. Guarda cosa stanno ascoltando gli altri, forse così scoprirai il meglio che abbiamo sulla griglia per te. Poi ti diremo:

1. nastro

Rimane la grande canzone di TINI e L-Ghent in primis.

2. Cold Heart (PNAU Remix)

La canzone “Cold Heart (PNAU Remix)” di Elton John e Dua Lipa sta ora lavorando su questa piattaforma, dopo essere salita alle stelle nel classificazione Fino al 2° posto Ieri era in terza posizione, ma i tifosi hanno deciso di continuare a scalarlo.

3. mentimi

Raggiungere il successo è sinonimo di TINI e Maria Becerra. Pertanto, non sorprende che la sua nuova produzione, chiamata “Lie to Me”, abbia debuttato al terzo posto in quel momento. Chi altro può vantarsi di aver ottenuto così tante visualizzazioni al primo ingresso?

4. Tiago PZK: Sessioni di musica PZK, vol. 48

L’ultimo di Bizarrap e Tiago pzk, “Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48”, arriva direttamente al numero quattro della nostra lista dei preferiti. Sarai primo nelle preferenze?

5. tutto su di te

Con un margine positivo di 2, “Todo De Ti” di Rao Alejandro continua a farsi strada nelle classifiche. Oggi è al quinto posto. Continuerà a crescere o sarà la fine della sua ascesa?

6. Bebas

Farruko “Pepas” continua la sua inarrestabile ascesa nelle classifiche. Attualmente è al numero 6, in aumento rispetto al 9 di ieri.

7. danza della crepe

Questa è una canzone del tuono che si classifica al settimo posto. Dopo diverse settimane di accuse, la sua popolarità sta cominciando a diminuire.

8. amore mio (remix)

L’ultima canzone di zzoilo e Aitana è già vista come un nuovo classico. Oggi, “Mon Amour (Remix)” entra nell’elenco delle canzoni più ascoltate in streaming su questa piattaforma. flusso.

9. Cosa poi?

“Cosa poi?” È al nono posto, dopo ieri era al numero 11. Questo segna una pietra miliare nella carriera musicale di J Balvin e Maria Becerra.

10. Salemo di notte

“Salimo de Noche” di Tiago pzk e Truino sta perdendo vigore. Oggi non sta raccogliendo abbastanza supporto per continuare il suo viaggio verso il primo posto sul podio. È già al decimo posto, il che indica che partirà.

Sai già con cosa è la piattaforma? Miglior spettacolo musicale? Mela ovviamente!

Intende che gli utenti riconoscano le sue canzoni con le classifiche più alte in termini di popolarità in Argentina. Pertanto, trascorreranno più ore in contatto con flusso.

Sintonizzati sui loro canali per rimanere aggiornato sui migliori di questo paese e non solo.