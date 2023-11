Armando Manzanero torna in scena grazie all’intelligenza artificiale

Armando Manzanero è stato un compositore, cantante, attore, musicista e produttore discografico messicano.

Nel giro di due anni, Juan Pablo non riuscì a cantare una sola canzone per suo padre, il famoso cantautore messicano. Armando Manzaneroper dare gli ultimi ritocchi a un tour internazionale in cui farà rivivere il re del romanticismo, morto tre anni fa, utilizzando l’intelligenza artificiale.

Il progetto è stato lungo e costoso, ma è stata una “catarsi” assoluta, ammette Manzanero all’Avana, poche ore dopo aver assistito alla sua nuova mostra alla Fábrica de Arte Cubano, uno dei punti di riferimento culturali della capitale.

“Cantarlo di nuovo, onorarlo e celebrarlo… richiede tempo”, spiega.

Dal cielo

Il concerto dell’Avana è una “prova” di ciò che si può godere in tournée Dal cieloÈ durata circa un’ora e hanno partecipato artisti cubani Vania Borges E EHI.

Lo spettacolo, oltre ad una rivisitazione del vasto repertorio di Manzanero, Ha riportato in vita il cantautore dello Yucatan. L’artista ha ricevuto il pubblico “dal cielo” attraverso lo schermo, ha raccontato una serie di storie sui suoi successi, ha parlato un po’ con il figlio – che ha eseguito alcune delle sue canzoni – e ha cantato con gli ospiti mentre suonava il pianoforte.

I commenti, le reazioni e i gesti sullo schermo di Manzanero – tutti realizzati con l’intelligenza artificiale – a volte davano l’impressione che si trattasse semplicemente di una videochiamata con l’artista, morto all’età di 85 anni.

L’artista Juan Pablo Manzanero, figlio del cantante e compositore messicano Armando Manzanero, sul Paseo del Prado all’Avana, Cuba (EFE/Yander Zamora)



Il realismo della fabbrica d’arte cubana era così grande che suo figlio a volte doveva fermarsi perché lo superava.

“Cantare è un vero dolore, perché mi ci sono voluti quasi due anni per riuscire a cantare un’intera canzone senza che mi si chiudesse la gola. Ancora oggi, penso che piangerei per l’emozione e la nostalgia”, ammette.

Per mettere in risalto l’intelligenza artificiale di Manzanero, la squadra ha lavorato con il volto dello stesso Juan Pablo Manzanero, che indossava un guayabra e un cappello come quelli usati dal Re del Romanticismo, e ha dovuto anche ricreare alcuni dei suoi movimenti. Ci sono voluti sette mesi per preparare solo 10 minuti di interazione.

La parte economica è stato un altro fattore che ha rallentato la presentazione del progetto definitivo: “Ho venduto la macchina”, ha raccontato il figlio. Lo spettacolo includerà la nuova canzone di Juan Pablo Manzanero, Dal cielodedicato a suo padre.

Nuovi album

Sebbene Armando Manzanero sia chiaramente morto senza sapere che sarebbe stato abbattuto dall’IA, prima di morire ha lavorato con suo figlio in una serie di spettacoli in cui era previsto che apparisse come un ologramma.

Ci sono voluti sette mesi per prepararsi a soli 10 minuti di interazione. (EFE/Yander Zamora/Archivo)



“Senza pensare che ci avrebbe lasciato, gli ho detto: ‘Papà, quando non avrai la possibilità di viaggiare con me (ad un concerto) ti metterò in un’immagine 3D così potrai.'” “Saluto la gente”, ricorda.

Figlio di un cantautore come Siamo una coppia? E Questo pomeriggio ho visto la pioggia Ha anche annunciato che ci sono tre album collaborativi “preconfezionati” per entrambi che saranno “pubblicati” in futuro.

Il cantante spera che il tour non solo abbia successo tra migliaia di fan delle canzoni di suo padre, ma possa raggiungere anche le nuove generazioni, anche se i più giovani ascoltano altri generi, come il reggaeton.

“La musica romantica non passerà mai di moda. Arriveranno sempre nuovi generi che travolgeranno definitivamente il pubblico. Ma quando una coppia di 15-16 anni vuole tenersi per mano, non ascolterà una canzone di quel genere, ( ma) vorranno ascoltare una canzone romantica.

