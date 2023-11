Vive Latino 2024 svela il suo programma: date, biglietti, prezzi, prevendite e tutto sul festival

L’eccitazione è alle stelle mentre gli appassionati di musica aspettano con il fiato sospeso Latino dal vivo 2024, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. L’attesissimo evento incentrato sulla musica latina e iberoamericana si svolgerà dal 16 al 17 marzo 2024.

I nomi di alcuni cantanti e gruppi musicali sono stati annunciati in una trasmissione sul canale Twitch del canale Amazon Musica dal vivol’ospite era il creatore del contenuto giocatore di barca, I quali hanno confermato all’inizio della diretta che sarebbero stati introdotti attraverso le dinamiche dei videogiochi sul sito ufficiale del festival.

Questi sono alcuni dei nomi dei primi 15 artisti rilasciati finora durante il live streaming di Livello 1:

kachiporos

Danilox

Kevin Carlo

Mordo

Babasonic

Pesce raro

Jorge Drexler

Squadra di stronzi

Lori Myers

La banda di Patton

Altalena assassina

Dante Spinetta

Inferno

Avvertimento

Quest’anno, il festival ha fatto un passo coraggioso annunciando che avrebbe rivelato la sua lineup attraverso una playlist esclusiva Latino dal vivo 2024 Presentato da Amazzonia. IL elenco di riproduzione Era disponibile gratuitamente per gli appassionati di musica e per gli utenti di Amazon Music sull’app, offrendo uno sguardo allettante su ciò che potrebbe attendere i fan del festival.

Al momento non sono stati annunciati gli artisti completi della playlist. Il sito Barca Gamer precisa che nella notte il poster verrà annunciato sui social.

Tra i nomi che brilleranno nella prossima edizione ci sono: Re Gizzard e la strega lucertola, Bellanova, Green Day, Down System, Hello Seahorse, El Tri, Instituto Mexicano del Sonido, E Avvertimentotra le altre cose.

Questo gruppo selezionato di partecipanti lo farà Soddisfando i gusti di tutti i partecipantiDagli appassionati di rock alternativo agli appassionati di musica elettronica e rock classico messicano. Così come rock messicano e internazionale, reggae, trap e personalità regionali messicane.

In qualità di sponsor principale, Amazon promette di portare l’esperienza Vive Latino a nuovi livelli. Attraverso le sue varie tecnologie e servizi, come il negozio Amazon, Amazon Music, Amazon Prime, Twitch e Alexa, L’azienda sta preparando molte innovazioni Sicuramente sorprenderà e delizierà i presenti. Con Amazon e Amazon Music come due piattaforme principali, ci si aspetta una perfetta fusione tra musica dal vivo e tecnologia all’avanguardia.

Si svolgerà il Vive Latino Festival presentato da Amazon Sabato 16 E domenica 17 marzo 2024 dentro Autodromo Hermanos Rodríguez Nel città del Messico. Questo luogo iconico sarà trasformato nell’epicentro della scena musicale, accogliendo migliaia di fan desiderosi di immergersi nell’energia vibrante e nelle performance indimenticabili che ha da offrire. vivi latino Offre sempre.

Come la consuetudine richiede, Biglietti venduti in anticipo Sarà esclusivo per i titolari della carta Citibanamex a partire dal 15 novembre; Probabilmente però ci saranno altre prevendite esclusive per i clienti di questa banca su Ticketmaster.

Prestare attenzione a quanto segue possibile Date e orari della prevendita:

– Oltre e prestigio – 14:00

– Prevendita prioritaria – 9:00

– Prevendita esclusiva Citibanamex – 14:00

– Vendita pubblica – 14:00

Come di solito CityPanamics Forniremo fino a 3 mesi senza interessi Nelle transazioni per un valore superiore a 3.000 pesos, come si può vedere oggi in un video su Amazon.

Informazioni in fase di sviluppo*