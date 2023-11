Manuel Turizo conclude il suo “Tour 2000”: divertimento, tanto merengue, bachata e tanti LOS40 Music Awards Santander | Los 40 Urbano

Chi non ha dato tutto con lui Bachata? E con meringa? Manuel Torizo È diventato la star della colonna sonora di tutte le nostre feste. Ascoltare le loro canzoni è diventato una cura per buoni sentimenti ed energia molto positiva.

In LOS40 Santander Music Awards 2023 È stato uno dei nostri grandi campioni, ha vinto tre statuette ed è diventato uno dei migliori vincitori della serata. Uno dei premi è andato a Miglior Festival, Tour o Concerto nella categoria Global Latin Giro 2000. E ora, appunto, dice addio per sempre a questo tour che gli ha regalato tanta felicità.

In occasione della première del suo album Nostalgia 2000L’artista colombiano ha girato diverse parti del mondo. Uno dei continenti in cui ha viaggiato è stata l’Europa, anche la Spagna ha apprezzato la sua musica dal vivo, e non avrebbe potuto essere altrimenti.

Ora che ha salutato questa nuova fase, Torizo ​​​​ha voluto deliziare i suoi fan con un video emozionante che raccoglie alcuni dei momenti più belli vissuti durante questo tour internazionale. Ore di divertimento con il suo staff, le sue esibizioni, la dedizione dei suoi fan più fedeli e l’emozione di concludere questo tour dietro le quinte con i suoi colleghi sono alcune delle scene mostrate in questo video. Emozione pura!

Un altro riferimento sentito è la cerimonia di premiazione per il miglior festival, tour o concerto ai LOS40 Music Awards Santander 2023. Ma la verità è che non è stato l’unico momento in cui il colombiano è diventato il protagonista della serata. È anche salito sul palco per eseguire specificamente le sue due ultime canzoni musicali: Bachata E meringa. Il pubblico non ha potuto nascondere i propri sentimenti e si è arreso ad ogni verso.

Non c’è dubbio che Manuel Turizo sia più che pronto a fare il passo successivo nella sua carriera. Per ora è tempo di divertirsi e riposarsi dopo la fine del tour circondato dai suoi cari e dall’amore che i suoi fan gli mandano ogni giorno attraverso i social network.

E tu, hai avuto modo di goderti la musica di Turizo dal vivo?