I veri degenerati di Al Parque Rock: il DNA dell’America Latina | Intervista, notizie di oggi

Los Auténticos Decadentes tornano a Bogotá dopo la loro presentazione al Cordillera Festival nel 2022 e il loro concerto alla Movistar Arena. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La prima volta che vennero al Rock al Parque fu nel 1996, la seconda edizione del festival. La festa era in Media Torta, dove non c’era più posto per un’altra anima. Erano emozionati, soprattutto, entusiasti di suonare Corazon, il loro più grande successo in Argentina all’epoca. “Siamo in Colombia, dobbiamo suonare la cumbia”, hanno pensato mentre si preparavano per lo spettacolo.

Tuttavia, non appena sono risuonate le melodie ispirate ai gruppi folk dell’etichetta discografica Discos Fuentes, sono stati accolti dai fischi di alcuni mechudos che volevano puro hard rock.

Li hanno accusati! Erano passati tre anni, ma i tifosi del Bogotà erano ancora orgogliosi della sconfitta della squadra colombiana contro l’Argentina. La gente gridava “5-0” e alzava le mani con cinque dita aperte verso il cielo.

“Poi, nel 2004, nei dieci anni del festival, abbiamo avuto la nostra vendetta con Simón Bolívar ed è andata bene. È lì che la gente ci ha conosciuto. Se in Colombia si conosce Decadentes, è grazie a Rock al Parque”, ha detto Gastón Bernardo. El Spettatore. Il percussionista e co-fondatore del gruppo ha faticato a trattenere le risate mentre ricordava i primi tempi della band a Bogotà.

Los Auténticos Decadentes sono stati testimoni e responsabili di gran parte dell’allegria e dell’identità della musica latinoamericana. Hanno guarito le ferite lasciate dalla dittatura nel loro Paese, trascendendo generazioni, classi sociali, confini e spazi. Le sue canzoni sono state cantate da amanti, odiatori, da chi non vuole più essere adulto, da chi non vuole lavorare né studiare e perfino dai tifosi di calcio.

Mantengono l’essenza del “ragazzo per sempre”, nonostante abbiano cinquant’anni, e portano avanti con orgoglio l’eredità secondo cui non è necessario essere i più virtuosi per fare buona musica. Durante i loro 37 anni di vita artistica, non solo hanno onorato una carriera nata come un’amicizia viva al Collegio Nazionale di San Martín a Buenos Aires nel 1986, ma hanno anche messo in luce il genio di decine di musicisti che hanno creato grandi opere . La nostra catena montuosa in America Latina.

Nella loro ultima trilogia di album, chiamata ADN, rendono specificamente omaggio a quelle band che hanno segnato la loro infanzia o infanzia, ma che hanno ereditato. In 24 canzoni, composte durante la pandemia, Decadentes ha invitato amici come Natalia Lafourcade, Andres Calamaro, Diego Verdaguer, Andrea Echeverri o Sistema Solar a fare cover di canzoni da Sandro e Luis Alberto Spinetta a Bronco, Los Tigres del Norte e persino The Cure. .

“Il processo creativo del trio è stato bellissimo. Ognuno di loro buttava fuori titoli e canzoni, e noi moriamo dal ridere per i suggerimenti di ognuno di loro. E alla fine si è scoperto che è quello che siamo veramente. Riflette le influenze abbiamo fatto da bambini e il nostro viaggio dalla Terra del Fuoco, in Argentina”, a Rio Bravo, in Messico, e oltre. “Questi album ci definiscono attraverso i nostri momenti musicali durante tutta la nostra vita”, ha detto Mariano Franceschelli, il batterista del gruppo. giornale.

All’interno di questo genoma decadente si trova l’essenza di ogni paese, paese e città che visitano. Il calore, la gentilezza e i buoni sentimenti che danno loro le persone in ogni angolo dell’America Latina, ritornano nella musica. “È un legame speciale quello che ci fa sentire a casa, che condividiamo la stessa identità e che la musica ci unisce in un linguaggio universale di sentimenti ed emozioni comuni”, ha detto Franceschelli.

Questi sentimenti sono traboccati anche nei tifosi del continente, come i tifosi dei Millonarios e del Santa Fe, che hanno riportato le loro canzoni e le hanno cantate negli stadi, mantenendole in vita. “È una bella sensazione e sembra che la canzone non sia più solo nostra. La musica diventa qualcosa di speciale per la gente”, ha detto il batterista argentino.

Roccia nel giardino 2023

Los Auténticos Decadentes si occuperanno della chiusura della 27a edizione del più grande festival rock gratuito dell’America Latina.

“Siamo molto entusiasti di tornare. Suoneremo uno spettacolo con tutti i classici per fare una grande festa. È un grande onore essere invitati di nuovo. Amiamo la Colombia e vogliamo sempre tornare”, ha detto Bernardo.

Il concerto, che inizierà alle 21:05 nel Teatro Plaza, presenterà sorprese come la colombiana Erica Jordom, che ha recentemente pubblicato l’album Cumbia Poder, con Gastón. Porteranno Giulietta Venegas a cantare? I soldi non contano per me? Dovresti vederlo.

Edgar Herrera, il seguace più originale della Colombia

Edgar Herrera è il primo subalterno nel Paese dei decadenti. La data in cui ha iniziato ad accompagnare la band (1996) è più chiara della sua età – circa 45 anni. Lo porta nei suoi ricordi, nelle sue parole, e sulla pelle attraverso tatuaggi realistici e in stile cartoon come I Simpson.

Il primo seguace in Colombia della band argentina Los Auténticos Decadentes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La sua follia va avanti da più di 25 anni, durante i quali ha accompagnato la band in paesi come Argentina, Messico e Stati Uniti. “Sono il fan numero uno, sono stato espulso”, dice, ricordando il suo viaggio in Nord America per stare con la band l’anno scorso, per la celebrazione del loro 36esimo compleanno. Secondo lui, Herrera ha viaggiato in aereo fino a La Paz, in Messico, e dopo molte ore in autobus è arrivato alla frontiera, dove ha potuto attraversarla con l’aiuto di un coyote per vedere la band a Orlando, in Florida. Successivamente è stato deportato “per evitare di dover risarcire”.

Herrera vuole godersi Rock al Parque domani e ringrazia il festival per aver riconosciuto i diversi stili del genere.

Il primo seguace in Colombia della band argentina Los Auténticos Decadentes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

