La convivenza come chiave dell’educazione

Ogni anno ci sono diversi centri nel distretto di Bailén-Miraflores che lavorano per migliorare la popolazione del quartiere. Un lavoro per il futuro, questo è quello che fanno da ‘Escuela: Espacio de Paz’, ogni corso che promuove la convivenza, le relazioni umane e la costruzione della pace Dai vari centri educativi e associazioni in questo campo Da Malaga: CEIP Manolo Garvaio, CIB Ramon Simonet, CIB Severo Ochoa, CIB Luis Braille, E Altabaca, CDP Manuel Siorot, CDP La Purisima, CDP Gamara, CDP Stema. Trinidad, CDP Gibraljaire, CDP Lope de Vega, IES Carlinda, IES Jardines de Puerta Oscura, IES Pablo Picasso, IES Miraflores de los Ángeles, Accem, Proyecto Hombre, Proyecto Solidario, InteRed, Trans, Associazione di quartiere ‘La Unidad’.

Ogni anno, uno di loro è responsabile del coordinamento della stagione. In questo caso è stata la volta del CDP Gamarra con il professor Alejandro Alarcón, insegnante di 5a elementare e volontario in questa attività dal 2015. Lui stesso spiega in una conversazione con SUR come è stato il format dell’anno accademico 2022/2023: ha spiegato Alarcón sul lavoro che stanno facendo a Escuela: “Tutto questo lavoro è molto importante perché intendiamo migliorare la convivenza nei nostri quartieri, non solo nelle scuole, ma anche affinché ciò che facciamo sia trasmesso ai cittadini della regione”: Espacio de Paz’.

Il tutto attraverso attività svolte durante l’orario scolastico con un programma speciale di laboratori, concorsi, giornate speciali o colloqui affinché i bambini della scuola materna, primaria e secondaria si integrino tra loro “per ripristinare il contatto con la comunità approcci, spazi, relazione personale e familiare e promuovere buon trattamento personale Hanno spiegato da questi centri educativi.

Lavorano sempre con metodologie accattivanti e si basano sul tema “Listen Together and Be Real”, che utilizzano anche sui social network in cui sono attivi, in particolare su Tik Tok. “Ogni anno abbiamo un tema e di conseguenza lavoriamo; i rappresentanti di ogni scuola o associazione si incontrano ogni mese e discutono i punti che devi fare con gli studenti. La convivenza è il tronco dell’educazione, ed è qualcosa di fondamentale che lavoriamo da scuola. Facciamo capire loro che è importante vivere con altri bambini, e altre realtà, idiosincrasie, famiglie, religioni e paesi diversi. Organizziamo tutte le attività che facciamo insieme in modo che possano conoscersi da qualunque scuola provengano ”, spiega il coordinatore di questa stagione, Alejandro Alarcon.

I docenti che partecipano all’iniziativa “Scuola: spazio per la pace” lo fanno “per amore dell’arte e vocazione totale”. Si prendono il tempo per organizzare attività come “incontri studenteschi”, dove i diversi centri educativi appartenenti al progetto si incontrano e approfondiscono l’esplorazione del territorio attraverso il tempo libero e le risorse per il tempo libero. “Hanno nominato iniziative come più panchine nei parchi, più spazi verdi all’interno del quartiere, aree per facilitare l’uso dei videogiochi, più attività per i giovani o sconti nelle aree sportive per essere studenti”, spiegano dall’organizzazione di “Escuela : Spazio di Pace”.

Hanno terminato questo corso con questo progetto, ma nel prossimo 2023/2024 continueranno a lavorare dal quartiere e attraverso il quartiere con gli studenti di questi centri educativi della regione. Il suo obiettivo principale è la pace: “perché condivide sempre la solidarietà, il dialogo, l’uguaglianza, il rispetto e la tolleranza per la diversità. Sta costruendo un mondo di speranza, amore e felicità. Perché la pace sono volti felici, la pace sono legami umani. Anche sui social”, concludono da questa iniziativa tanto necessaria.

