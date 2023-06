Fuga di informazioni da un presunto modello gigante

Conosco un certo numero di persone che si illumineranno quando vedranno l’ultimo commento di Mark Gurman dalla sua newsletter. Il noto editore ha iniziato a dettagliare le novità di Apple che vedremo dopo la presentazione del Vision Pro e l’arrivo di nuovi Mac che non mancano nell’elenco.

Sappiamo che vedremo nuovi modelli di Mac, ma ci ha sorpreso (in meglio) che Gurman Menziona l’imminente arrivo di nuovi iMac. E non solo un aggiornamento per il modello da 24 pollici: ci sono finalmente segni di un nuovo modello più grande.

Il più grande iMac di sempre

Fino ad oggi, l’iMac è l’unico computer Apple che non ha adottato il chip M2. Questo rende l’aggiornamento del Mac il più urgente e ci sono già tracce di due modelli con codici J433 e J434 per evitare questa urgenza. Questi saranno modelli da 24 pollici, ma anche Apple Inizia con un iMac con uno schermo più grande di 30 pollici.

Se queste informazioni sono corrette, ci troveremo di fronte al più grande iMac della storia. Più di 30 pollici possono arrivare fino a 32 pollici, circa le dimensioni di uno schermo XDR Pro, qualcosa che un chip come l’M3 dovrebbe essere in grado di muoversi senza problemi sapendo che anche l’M1 può funzionare con tutti i pixel di un tale professionista schermo. Un altro modo rapido per dirlo: avremo “iMac 6K”.

La “cattiva” notizia è che questo iMac Non vedrai presto la luce, perché il lavoro inizia con esso e quindi c’è ancora tempo per completare il suo sviluppo. Inoltre, non sappiamo se sarà qualcosa rivolto al pubblico professionale (hanno già Mac Studio) o se sarà solo un desktop per utenti generici che desiderano un grande schermo.

Come sempre con le voci, dobbiamo essere pazienti. Ma finalmente ci sono segni di un nuovo iMac, che è davvero una buona notizia per coloro che si sono persi un modello con pollici più grandi. E sembra che a Cupertino rinunceranno a 27 pollici per fare più difficile.

