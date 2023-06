Quattro persone saranno intrappolate nello spazio che simula Marte come parte di una missione della NASA

I quattro membri della spedizione una pentola per cui avrebbero trascorso un anno rinchiusi in un habitat terrestre simulato Marte Lunedì mi sono svegliato per la prima volta in un recinto stampato in 3D di 158 metri quadrati situato a Centro Spaziale Johnson.

Domenica, i quattro partecipanti volontari – un team di due scienziati, un ingegnere e un medico – sono entrati nel recinto costruito nel centro dove si trova la NASA. Houston Trascorreranno 378 giorni in isolamento.

La missione è la prima di tre simulazioni pianificate della superficie marziana, chiamata Mars chappia (analogo della salute dell’equipaggio e delle prestazioni di esplorazione).

Nonostante la mancanza di gravità, i ricercatori simuleranno le sfide di una missione umana su Marte, inclusi limiti di risorse, guasti alle apparecchiature, ritardi nelle comunicazioni e altri fattori ambientali stressanti.

L’habitat comprende una zona giorno con quattro piccole camere da letto, un soggiorno, un’area per la coltivazione del cibo e un’infermeria. Inoltre, esiste una regione esterna che simula la superficie di Marte.

“La simulazione ci consentirà di raccogliere dati sulle prestazioni fisiche e cognitive per fornirci maggiori informazioni sui potenziali effetti delle missioni di lunga durata su Marte sulla salute e sulle prestazioni dell’equipaggio”.Ha osservato in una dichiarazione distribuita dalla NASA Grazia Douglasricercatore principale presso CHAPEA.

Queste informazioni aiuteranno la NASA a prendere decisioni per progettare e pianificare una futura missione umana su Marte.

I partecipanti sono stati selezionati attraverso un bando. Fra quelli Kelly Hastonun ricercatore con esperienza nella modellazione delle malattie umane, W Ross BrockwellIngegnere Strutturista e Direttore dei Lavori Pubblici.

Completa il compito Nathan JonesUn medico di emergenza certificato dal consiglio, W hai celariu, un microbiologo della Marina degli Stati Uniti. EFE (IO)