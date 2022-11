La decisione più dura di Harry Styles in tournée dopo 12 anni di spettacoli dal vivo | Musica

amore in tournée Harry Stiles È diventato uno dei tour più famosi al mondo nel 2022. Con i padiglioni e gli stadi affollati, Decine di curiosità e virali e milioni di spettatori che si godono lo spettacolo dal vivo di La casa di Harry. Tuttavia, il musicista britannico ha dovuto prendere una decisione difficile che non aveva mai affrontato prima nei suoi 12 anni di esibizioni dal vivo e dal vivo.

Lo hanno confermato i suoi profili ufficiali sui social network, e ha rivelato che nei suoi quasi dieci anni e mezzo di dedizione alla musica dal vivo non aveva mai dovuto rimandare un concerto a causa di una malattia. E non è stato un episodio isolato perché i suoi spettacoli dal vivo hanno dovuto essere spostati durante il fine settimana a causa di problemi di salute britannici.

“Verso la fine dello spettacolo di mercoledì ho iniziato a sentirmi male e da allora sono stato a letto con l’influenza. Ho fatto del mio meglio per poter cantare stasera, ma ora sono andato dal dottore e sono distrutto, è semplicemente non è possibile”. Mi dispiace così tanto per averlo fatto e se c’è un modo in cui posso fare lo spettacolo lo farò. Mi dispiace che questa notizia sia così vicina all’orario di programmazione, ma avevo tutte le mie speranze di poter suonare per te. So che molti di voi hanno programmato viaggi a Los Angeles per vedere lo spettacolo, e questo significa molto per me”, ha scritto l’inglese sui social media.

12 anni senza un solo concerto cancellato a causa di malattia parla con così tanta cura e professionalità che Harry Styles si occupa di tournée mondiali che lascerebbero chiunque senza fiato ed esausto. Ma doveva accadere nel periodo post-pandemia del 2022 quando accadde. Le date posticipate per questo fine settimana sono già state spostate a gennaio 2023.

Harry’s House tornerà in Europa nel 2023 con un Love On Tour, e come potrebbe essere altrimenti, attraverserà il nostro paese per la gioia dei fan spagnoli. Il cantante di As It Was ha annunciato che si esibirà in due spettacoli in Spagna il prossimo anno. Il primo sarà a Barcellona. Il 12 luglio, allo Stadio Olimpico Lluís CompanysTerrà il suo primo concerto a Barcellona (l’ultimo è stato nel 2018). Dopo due giorni, Il 14 luglio incontrerà nuovamente i tifosi del Madrid nel nuovo Mad Cool Space.

Harry Styles ha fatto notizia alcune settimane fa per l’uscita globale del suo nuovo video musicale. Gli inglesi hanno presentato la presentazione audiovisiva di Musica per un ristorante di sushi, una delle canzoni dell’album In cui appariva sconosciuto come il re sirena sotto il mare.