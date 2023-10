La Depository Trust & Clearing Corporation ha acquisito Securrency, sviluppatore di infrastrutture blockchain

La Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ha firmato un accordo per acquisire Securrency, uno sviluppatore di infrastrutture per asset digitali. La società ha affermato che l’acquisizione consentirà a DTCC di integrare gradualmente le risorse digitali nei suoi prodotti e servizi esistenti. I termini dell’accordo non sono stati resi noti. La chiusura è prevista “nelle prossime settimane”.

Securrency cambierà nome in DTCC Digital Assets. Il management team di Securrency e circa 100 dipendenti rimarranno in azienda. La società è stata sostenuta da State Street, US Bank, WisdomTree e Abu Dhabi Catalyst Partners e ha collaborato con la società di custodia di asset digitali e di sicurezza informatica GK8. Il presidente, amministratore delegato e direttore del DTCC, Frank La Sala, Egli ha detto È un’affermazione:

“Unendo la rete di partecipanti al mercato finanziario di DTCC con la sofisticatezza della tecnologia Securrency, saremo in una posizione di leadership per sbloccare il valore delle risorse digitali.”

Secondo la dichiarazione, DTCC concederà inoltre in licenza la tecnologia Securrency e fornirà servizi professionali. Inoltre, migliorerà l’interoperabilità della sicurezza tra le soluzioni di contabilità distribuita. WisdomTree utilizza già il software di sicurezza sulla piattaforma di asset digitali WisdomTree Prime.

DTCC è il più grande servizio di compensazione e regolamento negli Stati Uniti con filiali in tutto il mondo. DTTC e le sue controllate hanno elaborato 2,5 trilioni di dollari in regolamenti di titoli nel 2022. La sua società di deposito ha fornito servizi di custodia e asset per emissioni di titoli da oltre 150 paesi e territori, per un valore di 72 trilioni di dollari.

Ad un evento Sibos il mese scorso, CEO di Securrency @nchakar Ha parlato in un panel di esperti intitolato “Il fallimento dell’automazione nei mercati dei capitali: perché dobbiamo parlare di dati”. Guarda la tavola rotonda completa qui: https://t.co/QW6V75pUeX#Sibos #tecnologiafinanziaria #Mercati finanziari #codifica pic.twitter.com/USk1cfCYNm — Sicurezza (@Sicurezza) 6 ottobre 2023

Non è una novità per la tecnologia blockchain, poiché ha iniziato ad entrare in campo nel 2020. A dicembre ha collaborato con il Digital Dollar Project su un progetto pilota di regolamento dei titoli che utilizza un dollaro digitale simulato per effettuare transazioni su titoli. Insediamenti T0.

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui fornite non devono essere considerate come consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le transazioni commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le dovute ricerche prima di prendere una decisione di investimento.