Powell (Fed) avverte che il percorso verso il controllo dell’inflazione “richiederà del tempo”

Il presidente della Federal Reserve americana Jerome Powell ha messo in guardia giovedì sui rischi per l’economia se i tassi di interesse dovessero scendere o superarli, avvertendo che il percorso verso il ritorno dell’inflazione all’obiettivo del 2% sarà probabile. Ciò “richiede un po’ di tempo” e sarà “irregolare”, perché la politica monetaria non è ancora sufficientemente vincolata.

Powell ha spiegato che fare troppo poco in termini di aggiustamento dei tassi di interesse potrebbe far peggiorare l’inflazione superiore al target e avere un impatto negativo sull’occupazione. D’altro canto, impegnarsi troppo può danneggiare inutilmente l’economia. Pertanto, è necessario trovare il giusto equilibrio e prendere decisioni basate sui dati in arrivo, sulle prospettive future e sull’equilibrio dei rischi.

Il presidente della Fed ha indicato che, sulla base dei dati attuali, la politica monetaria non è troppo restrittiva. Tuttavia, riconosce che in futuro potrebbe essere necessario un inasprimento significativo a causa dei ritardi nell’aumento dei tassi di interesse. Inoltre, il rapporto evidenzia che, sebbene gli indicatori a breve termine dell’inflazione core siano stati inferiori al 3% negli ultimi mesi, l’inflazione rimane molto elevata e questi indicatori sono volatili e potrebbero non riflettere una tendenza inflazionistica al ribasso.

Powell sottolinea inoltre che le condizioni finanziarie si sono notevolmente inasprite negli ultimi mesi, in particolare a causa dei rendimenti obbligazionari a lungo termine. Questi continui cambiamenti nelle condizioni finanziarie potrebbero avere implicazioni sul corso della politica monetaria. Inoltre, il rapporto rileva che le tensioni geopolitiche sono elevate e rappresentano un ulteriore rischio per la crescita economica. Nonostante le aspettative di una forte espansione nel terzo trimestre, si prevede che la crescita sarà contenuta nel quarto trimestre e nel prossimo anno.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, Powell ha detto che è ristretto ma interessante. È chiaro che la crescita della massa salariale si sta moderando a livelli coerenti con un tasso di inflazione del 2%. Per quanto riguarda il PIL, si prevede un’espansione molto forte nel terzo trimestre, seguita da un rallentamento nel quarto trimestre e nel prossimo anno. Tuttavia, Powell avverte che il percorso verso il raggiungimento dell’obiettivo di inflazione del 2% implica un’attività economica inferiore alla media storica e un ulteriore calo del mercato del lavoro.