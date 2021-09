La formula per liberare spazio sul tuo telefonino in pochi secondi e si tratta di WhatsApp

Una delle cose importanti I problemi che veniamo a trovare sul nostro sito cellulare Quando non ne abbiamo abbastanza spazio NS scaricaci il nuovo Applicazioni o file. Il nostro telefono cellulare ci consente di guadagnare spazio in più modi, ma uno dei più efficaci è il modo in cui lo si ottiene Il WhatsApp.

Il logo di WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea

Questa app di messaggistica viene solitamente utilizzata durante il giorno, così come tutte le foto e i video che i nostri contatti potrebbero passare e lasciare Magazzinaggio sul cellulare. per me annullarti Tra tutti quei file che non vuoi più vedere di nuovo, c’è un modo molto facile e semplice.

Passaggi da seguire per ottenere spazio su WhatsApp

ottenere liberare spazio Dal nostro cellulare dovremo andare alle impostazioni dell’applicazione di messaggistica. Una volta che siamo lì, clicca Archiviazione e dati, selezionare l’opzione gestione dello spazio. Qui saremo in grado di monitorare quanto occupano tutti i file che abbiamo ricevuto nel tempo Il WhatsApp.

Una volta che li vediamo tutti, possiamo selezionare in modo permanente i file che vogliamo annullare e vedere quali sono più pesanti. Ce lo fa sapere anche il nuovo aggiornamento dell’app Il peso di tutto quello che abbiamo parla E se vogliamo eliminarli.

Le conversazioni spesso accumulano file non necessari

Ogni volta che entriamo in una conversazione, noteremo tutto record superato e il peso di ciascuno, in modo da poter determinare se cancellalo o no. Quindi questa nuova funzionalità è più che utile per rimuovere file non necessari e liberare spazio.

Se vogliamo essere lungimirante Ed evitare che tutto ciò che ci viene inviato tramite WhatsApp mangi una parte della nostra memoria, possiamo risolverlo andando nelle impostazioni del telefono. Se disattiviamo l’opzione di visibilità per file multimediali, il contenuto non verrà scaricato a meno che non si faccia clic su di esso.

