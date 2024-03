Lente Fresnel motorizzata NANLUX FL-35E fornita per Evoce 2400B

NANLUX ha appena introdotto la lente Fresnel motorizzata FL-35E, un'ottica montata su NL con telecomando per l'Evoc 2400B, espandendo le sue capacità con un campo di zoom da 15° a 46° e una potenza di 75.700 lux a 3 metri. Diamo un'occhiata alle sue specifiche!

NANLUX è un marchio di illuminazione cinese e la sua società madre, Nanguangfornisce soluzioni di illuminazione ai registi da oltre 30 anni. Non molto tempo fa abbiamo recensito l'Evoce 2400B, una luce LED bicolore ad alte prestazioni, e ora siamo tornati con l'FL-35E, una lente Fresnel motorizzata per questi apparecchi di illuminazione.

Una solida aggiunta all'Evoc 2400B

NANLUX FL-35E fornisce prestazioni ottiche precise e controllo dell'angolo del fascio con una funzione di regolazione automatizzata supportata dai contatti elettronici nell'attacco NL dell'Evoc 2400B. Una volta collegato al supporto, può essere controllato utilizzando il pulsante sull'obiettivo, tramite la testa della lampada, l'app NANLINK, un controller cablato o un controller DMX. Questa flessibilità è molto utile per diverse situazioni di illuminazione.

Il nuovo FL-35E aggiunge maggiore controllo all'Evoque 2400B. – Fonte: Nanlux

Come l'Evoc 2400B, l'FL-35E ha un grado di protezione IP55, che dovrebbe proteggere l'unità da polvere e pioggia; Questa caratteristica è normale con una lampada come questa, che verrà utilizzata all'aperto e in ambienti difficili.

In breve, FL-35E aggiunge controllo all'Evoce 2400B, creando un pacchetto flessibile per la produzione professionale a un prezzo ragionevole considerando l'emissione luminosa dell'unità.

Specifiche tecniche

Angolo del fascio: 15°~46°

Prodotto o supporto compatibile: supporto NL con contatti elettronici

Dimensioni del prodotto: 430,38 x 490,15 x 330,3 mm/16,94 x 16,94 x 13,00 pollici

Dimensioni del sopracciglio: 525,61 x 399,21 x 39,15 mm/20,69 x 15,72 x 1,54 pollici

Dimensioni valigia con ruote: 600 x 400 x 520 mm/23,62 x 15,75 x 20,47 pollici

Peso del prodotto: 10 kg/22,05 libbre

Protezione: 2,3 kg / 5,07 libbre

Borsa trolley: 6 kg/13,23 libbre

Grado di protezione IP: IP55

Certificazione: CE, UKCA, RoHS, IP55

Specifiche Nanlux FL-35E. Fonte: Nanlux

Prezzo e disponibilità

NANLUX FL-35E include l'unità centrale, manuale utente, protezione e custodia rotante. L'unità sarà presto disponibile al prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP) di $ 1.190 IVA esclusa.

Cosa ne pensi del NANLUX FL-35E? Ti piacerebbe utilizzarlo con l'Evoc 2400B? Raccontacelo nella sezione commenti!