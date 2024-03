I freelance argentini sono tra i più qualificati e hanno più spazio nel mercato globale

I freelance argentini hanno ricevuto una valutazione media di 4,97 su 5, superando i loro colleghi regionali e competendo a livello globale (Shutterstock)

IL Indipendenti L’America Latina sta acquisendo sempre più importanza e generando influenza nel mercato globale. In particolare, l’Argentina si distingue come una potenza tra i lavoratori autonomi, classificandosi al secondo posto nella regione sia in termini di numero totale che di pro capite.

Secondo un rapporto di L Nebiouna piattaforma di pagamenti globale, l'esportazione di servizi nel mondo da parte dei liberi professionisti in America Latina è diventata rilevante nella maggior parte dei paesi nel 2020, durante la pandemia.

Tuttavia, Argentina, Colombia, Messico e Venezuela sono i più esperti poiché sono entrati nel mondo del lavoro autonomo nel 2017, il che li rende più vicini alle loro controparti internazionali come filippini, pakistani e persino indiani, che sono stati sul mercato, su media, dal 2015.

Sebbene siano arrivati ​​in questo settore più tardi, i liberi professionisti della regione sono diventati forti concorrenti, offrendo tariffe competitive per lavori di alta qualità.

La tariffa oraria media per i liberi professionisti in America Latina è di 17 dollari, con Colombia e Perù che sono le opzioni più redditizie.

Gli argentini si pongono in questo modo Il più caro della regione Con un salario medio di 25 dollari l’ora, tuttavia, si tratta comunque di una media molto inferiore rispetto al costo dell’assunzione di liberi professionisti dagli Stati Uniti o dal Regno Unito, la cui paga oraria è di 40 dollari.

I liberi professionisti argentini sono in media i più costosi della regione

Il costo più alto per i professionisti freelance argentini è legato alla qualità dei loro servizi: hanno una valutazione media di 4,97 su 5, superando i loro colleghi regionali e competendo a livello globale. Infatti, la valutazione dei freelance argentini è la più alta tra tutti i paesi analizzati e sono al primo posto a pari merito con il Bangladesh. Inoltre, hanno punteggi leggermente più alti rispetto ai loro coetanei negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Per quanto riguarda le specializzazioni dei freelance in America Latina, Nebios ha evidenziato specialisti di design e IT, amministratori, data entry e content writer.

Carriere freelance in America Latina

La maggior parte dei liberi professionisti lavora nel campo del design (40%), concentrandosi principalmente sulla progettazione grafica e sulla modellazione 3D. Argentina, Brasile e Venezuela hanno il maggior numero di grafici.

In Argentina, il 62% dei liberi professionisti rientra in questa categoria e hanno una tariffa oraria media di 20 dollari e un punteggio di 4,97.

Il 62% dei liberi professionisti in Argentina è specializzato nel design (Nebios)

Spiccano anche i professionisti dell'informatica, del web e del software, che rappresentano il 20% del totale. Anche se vale la pena notare che l'Argentina è il paese con la percentuale più bassa della regione in questa categoria. Tuttavia, la tariffa oraria media è la più alta (30 dollari) e ha un punteggio di 4,98 stelle, dietro solo al Guatemala con 4,99.

Ariel SugarčukLo ha detto l'ex ministro dell'Economia della Conoscenza informazione Il fenomeno del lavoro autonomo nel campo della conoscenza è dovuto al fatto che gli esperti possono raggiungere una redditività straordinaria rispetto ad altre attività nel loro campo. Il secondo motivo è che c’è molta richiesta.

Nella stessa linea, Enrico CarrerGli analisti del mercato delle comunicazioni e dei nuovi media hanno confermato che l’epidemia ha contribuito a questo fenomeno perché ha consolidato il concetto di lavoro a distanza e le organizzazioni si sono abituate a questa modalità. A ciò si aggiunge la possibilità di pagare i liberi professionisti in valuta estera e la forte domanda di servizi legati alla tecnologia, in particolare programmatori e designer.

Lo dice un sondaggio di WebSite Planet condotto dall'esperto Adam Warner; Le ragioni principali per scegliere la vita da libero professionista a tempo pieno sono legate alla maggiore flessibilità oraria (79%) e al diventare capo di se stessi (77%).

Nel caso dei liberi professionisti part-time, il motivo più comune (75%) è guadagnare denaro extra.

I 7 motivi per cui dovresti scegliere il freelance (Web Site Planet)

Per quanto riguarda i principali paesi che cercano professionisti argentini, ha menzionato Sugarchuk Stati Uniti, Messico ed Europa sono ispanici. Guardando al futuro, ha sottolineato, “l'Argentina ha potenzialità perché dispone di moltissime risorse umane e ha potenzialità ancora maggiori se continua a formarsi”.

Sebbene il fatto che un gran numero di argentini esportino servizi all'estero e siano pagati in dollari generi un impatto economico positivo, Sugarchuk ha sottolineato che esiste un alto livello di evasione fiscale poiché lo Stato nazionale non fornisce uno strumento legale per la fatturazione reddito.

Il precedente governo aveva promosso al Congresso il sistema di scambio semplificato per i piccoli contribuenti tecnologici, noto come monotecnologia. Ciò ha consentito, a fronte del pagamento di un importo tributario integrato, la riscossione fino a 30.000 dollari americani Ogni anno esportare servizi senza impegnarsi a sistemarli nel mercato dei cambi unificato.

Il progetto ha ricevuto una mezza penalità dai deputati con un’ampia maggioranza nel marzo 2023, ma da allora non ha più avuto successo.