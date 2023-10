‘Resident Evil 4’ cresce con il ‘Separate Ways DLC’ | Video gioco

forchetta Ripensando ed espandendo contenuti aggiuntivi dal gioco originale, Resident Evil 4Per offrire una nuova avventura ampliata. È misterioso Ada Wong Si infiltra nella città di Los Illuminados, controllata dagli spagnoli, su ordine di Albert Wesker per ottenere i segreti più oscuri del gruppo: una potente sostanza conosciuta come “ambra”.

Questa pericolosa missione porta a un incontro inaspettato con… Leon S. Kennedy, offrendo un’altra prospettiva sulla narrativa del gioco che risponde alle domande persistenti della campagna principale. Il viaggio segreto di Ada corre parallelo al salvataggio di Leon ed esplora gli oscuri eventi che si svolgono tra i racket, rivelando l’intera portata della storia.

“Separate Ways” rivela il lato della storia di Ada Wong, mentre segue il misterioso agente in una missione segreta che si intreccia con la ricerca di Leon S. Kennedy della figlia scomparsa del presidente. Ada’s Adventure porta gli eventi survival horror di Resident Evil 4 a nuovi livelli di eccitazione con nuove meccaniche di gioco che forniscono un’esperienza più emozionante e frenetica.

Oltre all’arrivo degli spin-off scaricabili, ci sono anche nuovi contenuti per The Mercenaries. Questo aggiornamento gratuito della popolare modalità di gioco aggiuntiva è ora disponibile per tutti gli utenti di Resident Evil 4 e dà il benvenuto ad Ada Wong e al suo famoso capo Albert Wesker All’elenco dei personaggi giocabili.

L’esaltante gameplay di Resident Evil 4 ritorna in modi separati, Consentire agli utenti di superare gli orrori che li attendono utilizzando armi da fuoco di precisione, intensi combattimenti con i coltelli, attacchi furtivi, mosse finali e molto altro.

Separate Ways introduce anche una nuova funzionalità che porta l’azione frenetica del gioco a un livello completamente nuovo. Ada ora può usare il suo caratteristico fucile per smantellare le difese nemiche ed eseguire eliminazioni corpo a corpo a distanza. Puoi anche utilizzare questo versatile strumento per percorrere grandi distanze e superare ostacoli insormontabili.

Resident Evil 4 porta Leon S. Kennedy sei anni dopo i suoi infernali esperimenti nel disastro biologico di Raccoon City. La sua impareggiabile determinazione lo porta a essere assunto come agente alle dirette dipendenze del Presidente degli Stati Uniti. Grazie alla sua esperienza nel multitasking, Leon viene inviato a salvare la figlia del presidente, recentemente rapita. Leon segue la ragazza in un’isolata cittadina spagnola, ma dopo aver stabilito il primo contatto scopre che la gente del posto è presa da una passione oltre ogni ragionevolezza.

Resident Evil 4 mantiene l’essenza dell’originale pur utilizzando il motore RE di Capcom per offrire un gameplay moderno, una storia reinventata e una grafica altamente dettagliata. Dopo la sua uscita nel marzo 2023, Resident Evil 4 ha ricevuto il plauso della critica e ha venduto più di 5 milioni di unità in tutto il mondo.