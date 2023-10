Prestazioni di Lords of the Fallen testate con 30 schede grafiche: molto impegnative

Lords of the Fallen è uscito venerdì scorso e non è stato esente da molti problemi tecnici di cui abbiamo già parlato qui, ovvero che in soli tre giorni il gioco ha già ricevuto due patch, e ciò che resta… Come promesso, TechPowerUp ha pubblicato il suo consueto articolo in cui si analizzano le prestazioni del gioco utilizzando diverse schede grafiche, per l’occasione circa 30.

Sviluppato da Hexworks e pubblicato da CI Games, Lords of the Fallen utilizza il motore grafico Unreal Engine 5 utilizzando le sue tecnologie più popolari come Lumen e Nanite per migliorare l’esperienza visiva. L’API utilizzata in questo gioco è esclusivamente DirectX 12 e non sono presenti effetti creati utilizzando il ray tracing, sebbene il menu del gioco sia un po’ confuso a riguardo. Il gioco supporta NVIDIA DLSS e FSR 2. Sembrava che il gioco dovesse debuttare con FSR 3 (AFMF), ma non sembra essere così. Supporta Frame Generator di NVIDIA, sebbene sia stato disabilitato a causa di problemi tecnici con la prima patch, maggiori informazioni nel link che abbiamo pubblicato sopra.

È un classico articolo sul sito di TPU con una pagina piena di screenshot disordinati per evitare spoiler, una pagina dedicata a mostrarci le opzioni grafiche e lì ci dicono che il numero di fotogrammi al secondo può essere impostato su 30, 60, 90, 120 e 144 o lasciati disabilitati, c’è un’opzione per attivare NVIDIA DLAA Oltre alle opzioni per disabilitare Motion Blur e Profondità di campo. Sono presenti due opzioni grafiche come “Reflection Quality” e “Global Illumination Quality” che nella loro descrizione indicano l’utilizzo del ray tracing anche se in nessun momento l’azienda ha menzionato che utilizzerà RT e per questo motivo non è possibile e di conseguenza ovviamente quello che hanno fatto a livello tecnico.

Poiché esistono diverse preimpostazioni di qualità grafica, TechPowerUp pubblica una pagina con immagini interattive in cui possiamo vedere le differenze visive e prestazionali tra loro. Come possiamo vedere, le impostazioni grafiche funzionano e sono implementate bene, permettendoci di ottenere il doppio del frame rate al secondo riducendo i dettagli al minimo. È vero che ci sono differenze visive, ma il gioco si presenta comunque molto bene a livelli medi e impostazioni elevate.

I test sono stati condotti sulla versione commerciale del gioco con applicata l’ultima patch 1.1.193 e utilizzando i driver grafici più recenti delle tre società che hanno sviluppato build progettate per questa versione.

I test sul consumo di VRAM ci mostrano che a un basso livello di dettaglio non sono necessari più di 6 GB di memoria anche a 4K mentre a un livello massimo di dettaglio non sono necessari più di 8 GB, quindi ci troviamo di nuovo di fronte a un problema più complesso relativo alla convenienza del gioco. sotto questo aspetto, quindi, ciò che metterà la grafica sotto controllo è nelle mani del cuore o del muscolo del chip grafico.

Il gioco è uscito grezzo e molto impegnativo, già a 1080p vediamo che sono stati raggiunti preziosi 60 fps utilizzando la Radeon RX 7800 XT (61.1) anche se sul lato RX 6800 di NVIDIA, la RTX 3070 Ti con 57.1 è la più vicina e la RTX 4070 è “più che sufficiente” con circa 68 fps.

Con una risoluzione di 1440p, dobbiamo ora ricorrere alla RTX 4070 Ti o alla RX 7900 XTX per superare i 60 fotogrammi al secondo, come vediamo nell’immagine allegata. Infine, non esiste una scheda con risoluzione 4K, anche se i 54,6 fps dell’RTX 4090 sono un risultato che ci assicura che applicare il ridimensionamento o modificare qualsiasi impostazione grafica ci permetterà di goderci il gioco.

Nonostante gli sforzi e l’essere stata la prima a pubblicare driver modificati, Intel non ottiene prestazioni grafiche sufficientemente elevate per giocare a 1080p con dettaglio massimo intorno a 40 fps, ovviamente modificando le impostazioni e attivando l’FSR è possibile e il fatto che l’A770 indichi prestazioni vicine Rispetto all’RTX 4060 non è un problema di Intel ma piuttosto dei requisiti della scheda grafica del gioco. La versione da 16 GB della RTX 4060 Ti non offre nulla rispetto alla sorella da 8 GB, in molti casi raggiungendo addirittura prestazioni inferiori senza riuscire a capirlo.

TechPowerUp alla fine determina che il gioco utilizza il ray tracing, quindi ripete i test con tutte le impostazioni al massimo, comprese le due opzioni che li hanno resi scettici e che abbiamo commentato sopra. Lì i requisiti aumentano ulteriormente e a 1080p su una RTX 3090. o superiore o una RX 7900 XT A 1440p, l’RTX 4080 raggiunge 61,7 fps che è il minimo accettabile. Infine, a 4K, nessuna scheda può resistere senza applicare il riscalamento. Nonostante tutto l’impatto dell’attivazione del ray tracing sulle prestazioni, non è così devastante come in altri giochi, ma poiché iniziamo con requisiti molto elevati, rende praticamente impossibile goderselo senza ridimensionare, motivo per cui era così importante integrare FSR 3 e DLSS 3, che presumiamo finiranno per risolvere presto.

Nonostante ciò che mostrano gli screenshot, hanno concluso che il gioco è un piacere visivo. “Questo è uno dei migliori giochi mai pubblicati”. I progettisti della mappa hanno fatto un buon lavoro nel creare ambienti di grande successo. Grazie all’utilizzo di Nanite, la geometria del gioco è sempre completa e dettagliata, inoltre il LOD è implementato in modo da consentire un ridimensionamento continuo. Il personaggio principale è ben introdotto anche se gli NPC abbassano il livello. I pavimenti dei livelli sono molto ben progettati e non sono piatti e insipidi come in molti altri giochi.

Utilizzando il nuovo motore Unreal Engine 5 il gioco è praticamente esente da minuti di pausa, è vero che ci sono circa 30 secondi di compilazione degli shader all’avvio e quando si entra in una nuova area subisce una pausa finché non vengono ricombinati i nuovi elementi, ma dura per molto tempo, ed è un po’… L’esperienza di gioco è fluida… se abbiamo abbastanza grafica, ovviamente.

Commentano nuovamente nelle conclusioni che lo sviluppatore non è chiaro sull’uso del ray tracing ma è per questo che ha ripetuto i test due volte in base alle impostazioni che menzionano qualcosa su RT.

Il gioco fa enormi richieste con diverse schede grafiche e si scopre che UE5 al momento non è facile da domare per gli sviluppatori poiché la maggior parte dei titoli forniti con questo motore mostra un enorme salto nella domanda grafica. Fortunatamente, questo gioco ha diverse impostazioni grafiche ben studiate che ci permetteranno di giocare con hardware VGA più modesto senza perdere un’eccessiva qualità grafica. Il modesto aumento della domanda sul nostro disegno quando il ray tracing è attivato può essere spiegato dall’uso di Lumen, che è già molto impegnativo e lascia poco da fare al ray tracing nonostante si occupi di qualcosa di così pesante. leggero.

Sembra che se l’azienda riuscirà a perfezionare il gioco e migliorarne le prestazioni, avremo un gioco molto interessante per gli appassionati di giochi “soul-like”.