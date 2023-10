SIL2/SIL3, livello di sicurezza per veicoli mobili

SIL2/SIL3 si applica ai veicoli mobili, in particolare ai veicoli a guida automatizzata (AGV) e ai robot mobili autonomi (AMR). In questi veicoli non vi è alcuna supervisione umana diretta. Per proteggere l’ambiente, le persone e le macchine e per ridurre le situazioni pericolose derivanti da guasti, il funzionamento di questi veicoli richiede una serie di tecnologie di rilevamento. E TWK Dispone di sensori precisi per questi compiti.

Che si tratti dell’angolo di sterzata, della velocità delle ruote, del beccheggio del veicolo o delle vibrazioni, queste grandezze devono essere registrate e trasmesse in modo rapido e affidabile all’interfaccia di sicurezza del sistema di controllo. Come interfacce sono disponibili i seguenti standard di settore: PROFIsafe over PROFINET, Failsafe over EtherCAT (FSoE) e CANopen Safety. Il checksum CRC e il doppio trasferimento dati, normale e invertito, garantiscono una comunicazione sicura tra il sensore e il sistema di controllo. Il livello di sicurezza è minimo SIL2 (IEC 61508) o PLd (ISO 13849). Anche per alcune applicazioni è SIL3. La serie TBSN/TRSN comprende encoder per elevati requisiti di sicurezza funzionale certificati IEC61508 e SIL3 e conformi a ISO 26262 e ASIL-D. Ciò significa che possono essere utilizzati in applicazioni in cui la sicurezza è particolarmente critica, come il trasporto pubblico su strada. Ad esempio, sistemi di trasporto senza conducente che possono essere controllati a distanza da una postazione di lavoro. Gli operatori utilizzano uno schermo, pedali e volante per guidare il veicolo telecomandato e dotato di telecamera verso la destinazione desiderata. La trasmissione del veicolo utilizza il veloce standard 5G.

Il valore della posizione viene registrato ripetutamente ed elaborato indipendentemente da due microprocessori. L’uscita è fornita tramite il protocollo di sicurezza CANopen. La versione a ciclo singolo di TBSN fornisce una precisione massima di 65.536 incrementi per ciclo. La versione TRSN multigiro fornisce 4096 giri aggiuntivi. Gli encoder hanno un alloggiamento in acciaio inossidabile schermato magneticamente che consente il montaggio diretto sull’attuatore senza influenzare le misurazioni. READ Un antico racconto mitico è stato finalmente visto completo del suo primo trailer È inoltre garantita un’elevata immunità ai campi elettromagnetici/ESD. Con un intervallo di temperatura operativa da -40°C a +70°C e un grado di protezione fino a IP69K, gli encoder sono adatti per l’uso in ambienti difficili. È inoltre in grado di sopportare elevati livelli di urti e vibrazioni. Con un diametro di soli 42 mm, può essere utilizzato in applicazioni con spazio limitato. Altri esempi di encoder miniaturizzati includono dispositivi con una lunghezza della custodia molto ridotta di soli 30 mm, ad esempio un’interfaccia di sicurezza CANopen, o dispositivi completamente ridondanti con uscita CANopen o analogica. Questi sensori non sono certificati dal punto di vista funzionale ma possono comunque essere utilizzati in applicazioni di sicurezza grazie alla ridondanza. Questi sono solo alcuni esempi dell’ampia gamma di sensori sicuri e compatti che possono essere utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni di rilevamento mobile, a partire da soli 38 mm di diametro. Su richiesta è possibile aggiungere uscite di commutazione di sicurezza alle funzioni di sicurezza dei sensori. Possono essere trovati sui moduli di commutazione della telecamera NOCx o sui sensori di vibrazione NVx per monitorare lo stato. Sono disponibili anche altre soluzioni personalizzate e una serie di interfacce diverse.

“Educatore generale della birra. Pioniere del caffè per tutta la vita. Sostenitore certificato di Twitter. Fanatico di Internet. Professionista dei viaggi.”