Scopri la storia del gioco e quando gli esseri umani sono arrivati ​​nello spazio > Geek Culture%

Bethesda ha condiviso attraverso il proprio sito web una piccola timeline interattiva che spiega brevemente la storia canonica di Starfield e come gli esseri umani sono venuti a vivere nello spazio. Continuare a leggere!

Starfield è senza dubbio uno dei giochi più attesi del resto dell’anno, e Bethesda lo sa molto bene ed è per questo che lo studio continua a fornire quante più informazioni possibili al riguardo per mantenere la community in attesa. In questo caso, lo sviluppatore Pubblica una piccola (ma utile) sequenza temporale.in quale Spiegano la storia del gioco e come gli umani sono arrivati ​​nello spazio all’interno dello Starfield.

Nello specifico, secondo gli eventi di Starfield, Gli esseri umani raggiungeranno Marte né più né meno durante l’anno 2050, e entro l’anno 2100 vivremo già nello spazio. Entro l’anno 2156, gli esseri umani raggiungeranno Alpha Centauri (4,6 anni luce dal pianeta Terra).

resto delle iscrizioni Dal 2156 in poi, amplia la “conoscenza” del videogioco stesso, Bisognerà quindi attendere il lancio per capire di cosa stiamo parlando esattamente.

Per esempio, Durante l’anno 2159 furono create le Colonie Unite e l’anno successivo fu fondata New Atlantis, che divenne la capitale delle Colonie Unite. Successivamente, nell’anno 2196, inizia la Guerra Narion e nell’anno 2307 inizia la Guerra Coloniale.

Ovviamente bisognerà giocare il titolo per capire esattamente cosa si sta dicendo, ma senza dubbio sarà una cosa molto utile per chi vuole approfondire la storia del prossimo gioco di Bethesda.