La forte richiesta di Alberto Fernandez al popolo brasiliano

Presidente Alberto Fernandez Era preoccupata per le proteste in Brasile Dopo Lula da Silva vince il ballottaggio contro Jair Bolsonaro domenica scorsa. “Chiedo alla gente Brasile Viviamo in una democrazia e ci rispettiamo a vicenda”, ha detto il presidente nel quadro dell’inaugurazione Expo Città del Congresso per vivere benein Tecnopoli.

Nonostante le richieste di BolsonaroImmagini di proteste in gigante Sud America Uno slogan che mostra i suoi seguaci nelle strade, chiudendo gli ingressi e rivendicando il ruolo delle forze armate Notizie dall’Argentina.

Fernandez Rifletti sulla realtà America Latina, che ha definito “il continente più ineguale del mondo”, pur sottolineando “grandi progressi”. “L’essere il più diseguale dei continenti dovrebbe preoccuparci e occuparci di porre fine a quel problema che supponiamo e che non è necessariamente il nostro problema. È il modo in cui il mondo è stato disegnato e in cui capitalismo finanziario‘, denunciato.

Sulla stessa linea, ha aggiunto: “Avete fatto grandi progressi, siamo un continente di pace, non abbiamo conflitti, siamo democratici e apprezziamo la democrazia. vivere in una democrazia Significa rispettare la scelta e vivere insieme nella differenza. Festeggia una vittoria Lola da Silva in Brasile“.