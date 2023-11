La guerra tra Israele e Gaza in diretta | Oltre 30 martiri nel più grande ospedale di Gaza a causa di un’interruzione di corrente con i carri armati di occupazione alle porte del centro internazionale

Più di 30 persone sono state uccise nel più grande ospedale di Gaza a causa di un’interruzione di corrente, con i carri armati israeliani presenti ai cancelli del centro

Oggi, lunedì, le forze dell’esercito israeliano e i carri armati sono arrivati ​​ai cancelli del principale ospedale della Striscia di Gaza, l’ospedale Al-Shifa, situato a Gaza City (a nord della Striscia di Gaza), e nel cui seminterrato, secondo le forze israeliane , è il centro di comando di Hamas. Il complesso sanitario, il più importante della regione, è crollato: da domenica è senza elettricità, quindi non può ammettere l’ingresso e nemmeno curare i pazienti già presenti. Secondo Ashraf Al-Qudra, portavoce del Ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas, almeno 32 persone – tre dei quali neonati prematuri – sono morte a causa delle interruzioni di corrente negli ultimi tre giorni.

Secondo la Reuters, ci sono ancora circa 650 pazienti presso la struttura di Shifa, nel disperato tentativo di essere evacuati in un altro centro medico dalla Croce Rossa o da un’altra organizzazione non governativa come la Mezzaluna Rossa palestinese. Inoltre, sono migliaia le persone – circa 20mila – che si sono rifugiate nelle loro strutture per sfuggire ai bombardamenti israeliani, che hanno colpito anche centri medici.

“I carri armati sono di fronte all’ospedale. Siamo in un blocco totale. È un’area completamente civile. Ci sono solo strutture ospedaliere, pazienti, medici e altri civili nell’ospedale. Qualcuno deve fermare tutto questo”, il chirurgo dell’ospedale Ahmed Al. -Makhalati ha detto telefonicamente alla Reuters: Bombardamento di carri armati [de agua]Hanno bombardato i pozzi d’acqua e hanno anche bombardato la pompa dell’ossigeno. Hanno bombardato tutto nell’ospedale. Quindi siamo sopravvissuti a malapena. Diciamo a tutti che l’ospedale non è più un luogo sicuro dove curare i pazienti. “Facciamo del male ai pazienti trattenendoli qui”, ha aggiunto.

Anche il capo del reparto di pediatria dell’ospedale, dottor Muhammad Tabasha, ha confermato alla Reuters la morte dei tre bambini nelle strutture di Shifa: “Ieri ho avuto 39 bambini e oggi sono 36. Non posso dire quello che possono dire”. Sta lottando. Potrei perdere altri due bambini oggi o tra un’ora. “Non avrei mai immaginato in vita mia di riunire 29 bambini, uno accanto all’altro, ognuno affetto da una malattia diversa”.

Nel frattempo, Israele continua a insistere sul fatto che nei sotterranei degli ospedali ci sono tunnel che ospitano i centri di comando di Hamas, e che Hamas usa i pazienti come scudi umani. Anche il Centro di Gerusalemme, il secondo ospedale più grande, ha sospeso le sue attività domenica dopo aver esaurito le scorte, poiché non aveva più medicine o cibo per prendersi cura dei pazienti. Lunedì le forze armate israeliane si sono schierate Diversi messaggi sia su X che su Telegram Affermano che una “squadra terroristica” ha tentato di entrare nell’area dell’ospedale Al-Quds e ha aperto il fuoco sui suoi soldati dall’ingresso prima di uccidere gli uomini armati. Il testo delle forze israeliane, che include un videoclip di uno dei soldati, recita: “Durante lo scontro a fuoco, sono stati visti dei civili lasciare l’edificio dell’ospedale e tra loro si sono nascosti altri terroristi che sono usciti dagli edifici vicini e si sono uniti il tentato attentato”. Presunti terroristi. Ha aggiunto: “Durante l’incidente, circa 21 terroristi sono stati uccisi e le nostre forze non hanno subito alcuna vittima”.