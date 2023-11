In India continua l’intensa campagna per le elezioni statali

Mancano pochi giorni alla fine del periodo nello stato del Madhya Pradesh, e i gruppi politici e le loro scommesse elettorali non risparmiano sforzi per conquistare gli elettori dello stato, le cui elezioni si terranno il 17 novembre.

In quella regione, i leader di questa organizzazione, il primo ministro Narendra Modi e il capo degli Interni Amit Shah, così come funzionari del governo centrale e locale, cercheranno di indirizzare la simpatia dei voti verso il Bharatiya Janata Party (BJP). ).

Anche Rahul Gandhi e l’ex primo ministro Kamal Nath, tra gli altri leader dell’Indian National Congress, faranno campagna in Madhya Pradesh, così come i rappresentanti dei partiti Samajwadi, Bahujan Samaj, Aam Aadmi, Gondwana Jantantra e candidati indipendenti.

Inoltre, Modi si recherà in Chhattisgarh, dove venerdì prossimo si terranno le elezioni, nella loro seconda e ultima fase.

Allo stesso modo, il leader del Congresso e Primo Ministro Bhupesh Baghel sta tenendo incontri pubblici in diversi distretti dello stato e le visite del leader senior Priyanka Gandhi e Rahul al distretto sono previste rispettivamente il 14 e 15 novembre.

È anche noto che i leader senior di Aam Aadmi parteciperanno alle manifestazioni lì.

D’altro canto, lo scenario è simile in Rajasthan in vista delle elezioni previste per il 25 di questo mese, nelle quali i candidati del Bharatiya Janata Party, del Congress, del Bahujan Samaj Party e del Rashtriya Loktantrik Party si contenderanno 200 seggi legislativi.

Un altro forte concorrente è il Partito Comunista dell’India (marxista), che è molto attivo, soprattutto nelle aree in cui sono presenti grandi movimenti sindacali e comunità agricole, e la sua attenzione è rivolta a questioni come la riforma agraria, i diritti dei lavoratori e la giustizia sociale.

Infine, dopo la pausa del Diwali, la campagna elettorale è ripresa lunedì a Telangana, dove si terranno le elezioni il 30 novembre.

Il Bharatiya Janata Party ha preparato un calendario per presentare durante la settimana i suoi leader in quello Stato, guidati da Modi, che effettuerà ampie visite e incontri pubblici nel corso di tre giorni.

Allo stesso modo, il capo del partito Bharat Rashtra Samithi Chandrasekhar Rao, il capo del partito laburista K Taraka Ramarao e Majlis-e-Ittehadul Muslimeen Asaduddin Owaisi cercheranno di incoraggiare il voto a Telagana per le loro organizzazioni politiche.

Si prevede che i membri del Congresso Rahul e Priyanka Gandhi rimarranno nello stato fino alla fine della campagna elettorale.

fidanzata/lrd