La lite tra Arosarina e Diaz dopo la sconfitta di Rice

I compagni di squadra cubani dei Rays, Yandy Diaz e Randy Arozarina, hanno litigato dopo la sconfitta per 4-0 di lunedì contro gli Astros, che è stata una delle ragioni per cui l’allenatore del Tampa Bay Kevin Cash li ha lasciati in panchina martedì nella sconfitta per 5-0 contro Houston.

Mercoledì sera Arosarina ha detto ai giornalisti che non c’era stato alcun contatto fisico con Diaz e che c’erano alcune cose su cui dovevano lavorare. Ha confermato che le cose tra loro vanno bene.

“Penso che dobbiamo a questi giocatori il rispetto di mantenere le cose private, quello che succede al club, rimane al club”, ha detto Cash prima della partita di mercoledì sera. “Non confermerò né negherò o altro, ma sono sicuro che supereremo qualsiasi cosa”.

Arozarena, che è diventata famosa nella post-stagione 2020 e ha vinto l’AL Rookie of the Year nel 2021, era nella formazione di mercoledì. Diaz non si è mai più visto, a causa di un infortunio alla spalla sinistra che lo aveva infastidito di recente.

“La sua spalla sinistra gli stava causando un po’ di dolore nella parte posteriore del suo swing”, ha detto Cash.

Tampa Bay è entrata a metà strada, davanti a Seattle mercoledì al secondo posto su tre wild card.

Arozarena, che stava seguendo gli eventi della partita di martedì, poteva essere vista dal tavolo da gioco dei Rays.

“Non sapevo che fosse nella stalla, ma non mi importava dove fosse”, ha detto Cash. “Se avesse avuto bisogno di essere colpito, sono sicuro che sarebbe corso molto veloce per scendere”.

L’alterco è stato inizialmente segnalato da Zac Blobner e Tom Krasniqi della principale stazione radio di Rays, WDAE.