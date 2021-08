La missione dell’Etiopia presso le Nazioni Unite condanna il massacro di oltre 100 bambini ad Afar

Poche ore prima, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) si era detto “profondamente preoccupato” per le notizie secondo cui più di 200 persone, tra cui più di 100 bambini, sarebbero state uccise in attacchi contro le famiglie sfollate che si erano rifugiate in un centro sanitario e scuola del circondario Afar giovedì 5 agosto.