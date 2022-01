La morte a colpi di campione del mondo sconvolge l’Italia

Morto a 19 anni il campione del mondo di tiro sportivo Junior Christian Gillie (cristianghilli)

Una tragica morte ha colpito duramente i Giochi Italiani delle ultime ore. Christian Gilly, Il campione del mondo juniores di tiro sportivo, è morto giovedì sera 19 anni Si è sparato accidentalmente mentre cacciava nelle vicinanze Paisa Con un gruppo di amici. Fu portato in ospedale in questo paese della Toscana, ma morì.

Gilly Stava cacciando con i suoi amici nella foresta Montecatini Val di Cecina, Nella città Paisa, Italia. Segnalato da Gazzetta Dello Sport, Cercando di chinarsi per raccogliere dei proiettili, Sparato dritto nell’addome. Coloro che erano con lui si sono immediatamente precipitati in soccorso quando hanno sentito un forte botto sul suo addome.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha soccorso Christian Gilly Hanno prestato i primi soccorsi e sono stati portati in ospedale Sacchetto di farina di ceci. Hanno cercato di salvargli la vita con un intervento chirurgico, ma non sono riusciti a prevenire la tragedia ei medici non hanno potuto fare nulla.

Christian Gilli si è sparato allo stomaco mentre cercava di chinarsi per raccogliere dei proiettili (@cristianghilli)

Secondo i media, altri giovani che erano con lui sono stati trattenuti sul posto e interrogati. Carabinieri Dalla stazione di polizia Ponteginori, Da dove una città della Toscana Gilly È un proprietario.

Solo questo giovane 19 anni Questa è una vera promessa Tiro al piattello, La sua fiducia nel gioco del paese e i suoi risultati hanno mostrato che era sulla buona strada per diventare un potenziale eroe. Olimpiadi, Principalmente perché Italia È uno Grandi potenze mondiali nel tiro olimpico Y Gilly Aveva un talento innato.

Qualche mese fa, ad ottobre, Gilly è diventata la campionessa del mondo Minore Tiro al piattello Nel concorso svoltosi a Lima, Perù. Durante il tuo viaggio in Sud America, Christian Gilly Ha vinto gare a squadre e miste, oltre al bronzo nei campionati individuali. Inoltre, a maggio 2021, ha vinto tre medaglie d’oro (individuale, a squadre e a squadre miste). Campionato Europeo È successo Osijek, Croazia.

Gillie ha vinto tre medaglie d’oro agli Europei di Osijek, in Croazia (cristianghilli)

Presidente della Federazione Italiana Cecchini, Luciano Rosi, Pianse la sua morte Gilly Gli ha anche dedicato alcune sentite parole in una dichiarazione: “Mandiamo flessibili congratulazioni con rispetto, silenzio e condoglianze a un talento che è stato presto portato via da questa vita. Una tragedia che sconvolge tutti. Che la terra abbia pietà di te. Addio, Cristiano. “

Continua a leggere: