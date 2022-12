La morte di Pelé, l’ultimo minuto e il feedback dal vivo Tutte le notizie sulla canzone calcistica “O Rei”

Come ricorda la Confederazione calcistica brasiliana

Per il calcio brasiliano, ieri e oggi hanno un grande impatto emotivo, motivo per cui la CBF ha ricordato anche la figura di Pelé, presentando un’immagine in cui il segno dell’infinito indica cosa rappresenta il brasiliano per il calcio.

Inoltre, ha dichiarato il presidente della Confederazione calcistica brasiliana, Ednaldo RodriguezAveva parole per ricordare il più grande giocatore che il paese abbia avuto.

“Sono profondamente commosso dalla scomparsa di Pelé. La CBF renderà ogni possibile tributo al più grande atleta di tutti i tempi. Pelé è eterno e lavoreremo sempre per preservare la sua storia e perpetuare la sua eredità.

Ricordo ancora le sensazioni che provai quando vidi Pelé giocare per l’Ilheus quando la squadra cittadina giocò contro il Santos nel 1967. È stato il miglior regalo che abbia mai ricevuto dai miei genitori. Avevo solo 13 anni e sono stato sopraffatto da tutta quest’arte.

Ha segnato uno dei gol in quel giorno magico a Ilhéus. Due anni dopo, sono andato a Salvador per assistere al suo millesimo gol, che alla fine non ha segnato. Nildo ha quasi segnato il gol sulla linea. Io e praticamente tutto lo stadio Fonte Nova abbiamo fischiato il difensore del Bahia. Tre giorni dopo, il re ha segnato il suo millesimo gol a Rio contro il Vasco.