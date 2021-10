La nascita della prima crema biodegradabile 100% naturale

Quello che pesa di più sullo stato attuale del pianeta è l’inquinamento massiccio, il mare è pieno di spazzatura e in generale l’umanità commette molti errori in relazione all’ambiente.

Pertanto, siamo amanti della bellezza, cerchiamo di scegliere sempre di più marchi sostenibili Da utilizzare quotidianamente.

Uno dei nostri preferiti è MAAR, un’azienda spagnola che ha solo due anni ma ha fatto tanto per profumo naturaleNon è facile creare buoni profumi con aromi stimolanti ispirati al Mediterraneo.

Ma il marchio raggiunge molto di più e sta lanciando ora Balsamo notte per il viso, un Record commercialeMestruazioni notturne lenitive e restitutive con il 99% di ingredienti naturaliPer tutti i tipi di pelle ma soprattutto per pelli mature e sensibili dai tipici sentori aromatici. Cioè, ha note di testa di limone, mandarino e cardamomo, nel cuore: papavero, gelsomino e fresia, e in sottofondo: vaniglia, muschio e iris.

L’ingrediente principale è l’acqua di mare concentrata, che è davvero interessante. La sua alta concentrazione di magnesio È vietato operazioni arrossamento o infiammazione della pelle E con l’acqua di camomilla biologica, sono in grado di Calma e ringiovanisce Pelle sensibile.

Ma ha anche altre risorse naturali come l’alga wakame, ricca di molecole antiossidanti, e l’olio di semi d’uva biologico con omega-6 e vitamina E, che Rafforza la capacità antiossidante della pelle e stimola metabolismo.

Disimballaggio 100% compost

Il contenitore della crema è biodegradabile ed è composto da tracce di legno e leganti di piante. È molto più costoso rispetto all’utilizzo della plastica o di qualsiasi altra forma meno sostenibile, ma MAAR ha voluto investire in essa per rendere il mondo un posto migliore.

È una vera meraviglia, l’abbiamo testata e una volta finita la gettiamo nel contenitore biologico. Il suo prezzo è di 32 euro ed è in vendita sul sito del brand.

Questo contenuto è creato e gestito da una terza parte e viene importato in questa pagina per aiutare gli utenti a fornire il proprio indirizzo email. Potresti essere in grado di trovare maggiori informazioni su questo e contenuti simili su piano.io