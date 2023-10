Assassin’s Creed Mirage e il bellissimo tributo di Ubisoft al gatto di un fan deceduto

Adoriamo i gatti, e anche tu. Se lo chiediamo a Ubisoft, è chiaro che la risposta sarà la stessa. Perché mentre molti giocatori apprezzano il nuovo Assassin’s Creed Miragec’è un fan della saga che da allora dovrebbe essere particolarmente orgoglioso dell’azienda francese Uno dei suoi sviluppatori ha onorato il suo gatto recentemente deceduto in casa L’avventura di Bassem.

Il nome del gatto che purtroppo è morto era Katasim Come puoi vedere nella seguente immagine, Le forme dei peli sul muso sembrano formare il logo di Assassin’s Creed. La somiglianza era più che ragionevole Uno degli sviluppatori del gioco ha deciso di includerlo nel gruppo di gatti che vagano per le strade di BaghdadQuelli che possiamo tenere tra le nostre braccia e abbracciare.

Ingrandire Catassim era bellissimo e grazie ad Assassin’s Creed Mirage rimane e continuerà ad esserlo

Cosa significa il logo di Assassin’s Creed?

È dal 2007 che vediamo il logo della serie Ubisoft, ma fino all’arrivo di Assassin’s Creed Origins, la parte ambientata in Egitto, non lo sapevamo Qual è la sua origine, da dove viene e chi l’ha fondata?. La storia del logo di Assassin’s Creed è molto più semplice di quanto molti pensino La sua creazione si riferisce al verso di Alessandria e Bayek Siwa. Non c’entra niente con un gatto, ma non c’entra niente con nessun altro animale… In questo articolo ti raccontiamo tutto.

Assassin’s Creed Mirage è disponibile per la vendita su PS5, PS4, Xbox Series. Il titolo ritorna alle origini della saga e sceglie un mondo più compatto rispetto a quello che abbiamo visto in Origins, Odyssey e Valhalla. Se sei appena entrato nel franchising e non sai se è meglio iniziare con questo o con uno più vecchio, clicca qui Per rivedere la cronologia completa di Assassin’s Creed.