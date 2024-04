La partita è stata sospesa dopo che il compagno di squadra di Dybala si è sentito male

Le prime informazioni emerse dalla società riguardavano l'Argentina Paolo Dybala Hanno creato tranquillità: “E' cosciente ed è stato portato in ospedale per accertamenti”. Comunque ex giocatore la bocca Il TD diventato uomo ha osservato che a dieci minuti dalla fine della partita i protagonisti della partita non erano in grado di continuare a giocarla.

Prima di recarsi in ospedale per una valutazione preliminare, il difensore africano è stato sottoposto a un elettrocardiogramma, mentre, Il caso è stato chiamato “Codice Giallo”., il che indica che la persona coinvolta non corre un pericolo di morte imminente ma richiede attenzione immediata. Così, Non è necessario l'uso di un defibrillatore È stato installato in tutti gli stadi di prima fascia del vecchio continente.

La reazione di Dybala e le ultime notizie sulle condizioni del giocatore

Le immagini fornite dalla trasmissione ufficiale sono state eloquenti, e le telecamere si sono soffermate per diversi secondi sul volto di La Joya, visibilmente colpita dall'accaduto: Il creativo centrocampista della Nazionale argentina è scoppiato in lacrime preoccupato per il suo compagno di squadra.. Inoltre, i fan presenti nell'arena hanno potuto assistere allo spettacolo dal vivo poiché non c'erano informazioni ufficiali oltre alla scioccante cartolina.

I capitani della Roma Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini si sono avvicinati al pubblico per spiegare l'accaduto. Leandro Paredes, uno degli altri 11 titolari delle pedine chiave della Nazionale guidata da Lionel Scaloni; Quando Roberto Perira, che sa inserirsi nella formazione dell'Albiceleste e indossa il nastro bianconero, è l'autore del primo gol al 23'. Già al 64' giocava Romelu Lukaku.

La Loba, poco dopo, ha rilasciato una dichiarazione attraverso i social network, con N'Dikka che alza il pugno. A sua volta, si è appreso che l'intera squadra lo ha accompagnato al centro medico. “Evan si sente meglio e rimarrà in ospedale in osservazione.”, hanno spiegato dall'account ufficiale del cast. Adesso il Calcio dovrà riprogrammare i 18 minuti rimasti per il clou della vicenda.