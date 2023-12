La pazienza di Sonic non è infinita e se fai aspettare troppo il riccio di SEGA si ucciderà su Sonic CD

È il 1993 e stai ascoltando in silenzio la tua copia di Sonic CD sul tuo CD SEGA, fermandoti per un po’ prima di realizzare… Il riccio blu si suicida davanti ai tuoi occhi. Una situazione strana e insolita che dimostra che la pazienza di uno dei personaggi più veloci dei videogiochi non è illimitata.

Questa animazione può avvenire mentre ci dirigiamo verso la nostra nobile missione di proteggere Little Planet dal malvagio Dr. Robotnik. Se impieghiamo troppo tempo a controllare nuovamente il protagonista, questi deciderà di porre fine alla sua vita senza alcun tipo di pensiero.

Dopo tre minuti di completa inattività, Sonic guarderà lo stesso giocatore, romperà il quarto muro e dirà “Sono fuori di qui”. Salterà immediatamente dal palco, precipitandosi nel vuoto Lasciandoci con la fastidiosa schermata Game Over Proprio sotto il nostro naso, indipendentemente da dove ci troviamo.

Non importa quante vite hai o quanti anelli hai raccolto, perché perderai automaticamente la partita CD audio. Era un modo piuttosto strano di rovinare il gioco ai giocatori dell’epoca, ed è un dettaglio che è stato preservato nelle versioni successive del titolo, quindi non perdere mai di vista lo schermo.

