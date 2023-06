La reazione dei partecipanti al Gran Hermano Chile quando vedono per la prima volta un bidet

Reazione insolita dei partecipanti alla vista di un bidet

Nella stessa casa di Martínez che ha ospitato fino alla fine di marzo i partecipanti Grande Fratello Argentinache è la versione vista sullo schermo del telefono e dedicata al vincitore Marco GenocchioQuesta domenica è iniziata la trasmissione della versione cilena del reality show trasmesso su Chilevisión. E dopo che sono stati presentati i concorrenti, è stata provata una situazione particolare che è diventata virale sui social e Bidet è stato protagonista.

È successo che due delle due sorelle che sono entrate nel programma sono state sorprese entrando in bagno e scoprendo questo gabinetto, che di solito non è usato nel loro paese. Si è verificata una situazione insolita tra Jennifer Galvarini E Alicia Traversoche ha condotto un’intervista che ha attirato l’attenzione Diego BojeResponsabile della trasmissione in diretta tramite i social network. “Guarda qui, non conoscevo questo piccolo piccioneE Non l’avevo mai visto prima in vita mia”.disse uno dei ragazzi al suo compagno mentre esaminava il bidet. E segue: “Quindi, stavo scoprendo cos’è e ‘spooling’ che significa lavare ‘putu’.”

Di fronte a questa situazione, il conduttore digitale non ha potuto contenere le risate. “È un bidet, cosa? I cileni non hanno il bidet?”Buji ha interrogato di fronte a più di 12.000 netizen che stavano guardando la trasmissione in diretta. Ignara di questo commento, la sorellina ha aperto l’acqua mentre si accovacciava, provocando alla fine un forte flusso che le puntava il viso.

Poi il giornalista, che non ha potuto provare quello che aveva da scrivere sulle reti, ha poi chiesto: “Fantastico, taglia questo pezzo, per favore, chiedi a qualcuno di caricarlo su Tik Tok e taggami”. E segue: “La sua faccia si è quasi bagnata, non posso credere a quello che ho visto, non ci posso credere. La signora ha appena lavato il pappagallo e ci ha messo la faccia, non ci posso credere!”

Lo spettacolo di Monica Ramos

Va ricordato che questa nuova versione del reality show, con 18 partecipanti, ha battuto il record mondiale integrando un giocatore di 77 anni, Monica Ramos. La donna è stata l’ottava giocatrice ad entrare nella casa, diventando così il Grande Fratello più longevo al mondo. Lavora in mostre itineranti ed è sorpreso dal suo stile e dal suo dinamismo. Difendeva i suoi capelli viola e rideva di chi la chiamava “vecchia sciocca” quando cambiava colore. “Mi sento bene, sono contento di quello che sono”, ha detto Ramos prima di entrare in casa. Ha ammesso: “Adoro partecipare a questo perché è un’opportunità che non mi viene data due volte nella mia vita e meno nella mia vita”.

Responsabile dell’accoglienza dei partecipanti, da Buenos Aires, è stato il conduttore del programma mattutino Contigo al mattino, Julio César Rodriguez. Da Santiago del Cile, l’autista Diana Poloco Organizza la festa e interagisci con i parenti dei nuovi giocatori. L’età media dei partecipanti è di 30 anni, e in base alla loro età sono così suddivisi: 2 under 20, 13 tra 20 e 40 e 3 over 40. Altri dati rivelati dal team del Grande Fratello Cile riguardano le loro occupazioni : 9 sono professionisti, 6 professionisti e 3 studenti. Per quanto riguarda lo stato civile, 11 di loro sono single, 3 sono fidanzati, 2 sono divorziati e 2 sono sposati. E tra loro aggiungono 6 bambini.

