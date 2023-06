Michael Keaton era entusiasta di vestirsi da Batman in The Flash e realizzare il sogno di suo nipote

veloce Non ha avuto successo al botteghino e le previsioni erano giuste. Durante il suo primo fine settimana, anche il film di Andy Muschietti non è riuscito a sollevarsi allo stesso modo Adamo neroE Diventa una nuova battuta d’arresto per la scoperta della Warner Brothers. Nonostante il fatto che i critici, sia professionisti che pubblico, siano favorevoli al progetto, i chioschi non hanno espresso sostegno per il film interpretato da Ezra Miller. Ma anche così, il lavoro sembra avere uno dei momenti più emozionanti nel genere dei supereroi. Come ha rivelato il regista durante un’intervista a Fiera della vanitàE Quando Michael Keaton ha indossato l’abito di Batman, l’intero ensemble è rimasto commosso Anche lui stesso non poteva contenere le sue lacrime e ha chiesto Ritratto con la mazza di Gotham del suo amato nipote.

Michael Keaton era entusiasta di indossare l’abito dopo così tanti anni e ha chiesto una foto di suo nipote

“La prima scena che abbiamo girato con il completo completo, Disse: “Puoi farmi una foto?” È per mio nipoteMuschetti ha spiegato in questo hadith il suddetto metodo. “Mi ha riempito di pelle d’oca… in effetti, ho ancora la pelle d’oca adesso.” veloce Stava cercando di guardare così tanti riferimenti che il progetto non suonava come un pot-pourri, ma durante una conversazione con lui Senso cinema Metti in chiaro che è impossibile non usare il Batman di Tim Burton come riferimento. Ha continuato: “È un ragazzo che non mostra i suoi sentimenti molto spesso, ma lo ha mostrato”.

Michael Keaton ha interpretato Batman al fianco di Tim Burton nel 1989.

nonostante La CGI del film è stata molto criticata e sembra che ci sia stato anche un grande impatto letterale e pratico. Muschietti afferma che la Batcaverna è stata ricostruita su un set privato, e questo era in parte ciò di cui Keaton era così entusiasta: “Abbiamo costruito l’intera Batcaverna su uno dei set più grandi dei Leavesden Studios, che sono i set della Warner Bros. a Londra ad eccezione di l’intero Fallout, Tutto è completamente fatto a mano. E quando Keaton è arrivato sul set, la Batke Cave era già pronta. veloce È ancora disponibile nei cinema ora Non è stato confermato se vedremo un sequel di questo progetto Questo potrebbe mettere a dura prova la Warner Bros. del valore di 300 milioni di dollari.