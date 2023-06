‘He’s Not Dead’: Jensen Ackles parla del suo ritorno come ragazzo soldato nella quarta stagione di The Boys

Boy Soldier è stato introdotto nell’universo ragazzi Durante l’ultra-violenta stagione 3. Interpretato da Jensen Ackles, questo tipo di Vought Captain America è destinato a diventare uno dei personaggi più importanti nella storia di Eric Kripke. I suoi legami con la Patriota e il resto della malvagia organizzazione di supereroi della commedia Lo hanno reso un punto fermo dei prossimi nastri preparati dal team di sceneggiatori.. Durante un’intervista condotta durante l’ultimo programma di Premi radarl’attore che ha dato vita al personaggio ha parlato del suo possibile ritorno per la quarta stagione della serie, a cui sta ancora lavorando Non ha una data di uscita confermata. Nonostante sembri che arriverà all’inizio del 2024.

Jensen Ackles conferma che sarà presente nella quarta stagione, ma non può fornire dettagli

“Ci sono alcune cose lì dentro”, ha commentato l’attore. “Non sono autorizzato a rivelare nulla, tuttavia Dirò solo che il ragazzo soldato non è morto. Grazie a Dio.” In passato è stato confermato che anche il personaggio lo era Sii presente a Quinta GenDerivato da ragazzi Concentrati sulla vita universitaria di un gruppo di supereroi. Quello che non sappiamo è come il personaggio sarebbe stato introdotto a quel punto narrativo e cosa avrebbe contribuito, perché in linea di principio, la persona che aveva precedentemente guidato quel particolare gruppo di superumani durante la guerra era rimasta fuori combattimento per decenni fino a quando Butcher e la sua squadra lo ha trovato, lo ha liberato di nuovo. Comunque, sembra Avremo più Ackles nel prossimo adattamento dell’universo delle pagine di Garth Ennis.

“ Soldier Boy fa parte dei nuovi episodi di The Boys. READ Aitana parla della sua possibile collaborazione con Chanel: arriverà una grande canzone? | Musica

Stagione 4 di ragazzi Non ha ancora ricevuto una data di rilascio Ma, in linea di principio, dovrebbe arrivare intorno all’inizio del 2024. Anthony Starr, che interpreta il Patriota nella serie, è rimasto molto sorpreso dal risultato di questi episodi finali dopo aver completato il suo periodo sul set:Dovrebbe esserci un tetto, ma sembra che non ci siamo ancora arrivati.“.