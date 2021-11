La regola dei tori e delle stelle. Il triplo pareggio accade nel quarto

Le squadre dell’Est hanno dominato il breve Giorno del Ringraziamento ai Campionati di calcio invernali dominicani

Il tori orientali e il stelle orientali Hai un motivo per essere grato giovedì durare, dopo importanti vittorie contro i propri rivali ha messo la classifica del campionato in una posizione interessante.

I toreri sono stati lanciati prima Yasel Bouygues Al quarto posto per imporre un triplo pareggio con Tigres del Lice e Nero scelto (i loro concorrenti oggi), mentre stelle Rimarranno in un’altra storia come i proprietari della vetta della classifica.

D’altra parte, il caso di Nero scelto Diventa rischioso con un’altra sconfitta contro i tori, mentre le aquileSebbene detengano il terzo posto, ora sono più vicini al gruppo di squadre che cercano di continuare a scalare la classifica.

Orient Bulls 3 – Mukhtar nero 1





Yasel Bouygues Ha guidato l’attacco della corrida contro i leoni, colpendo la prima carriera di Homer durare. Con la vittoria, il tori Loro vinsero 16 delle ultime 21 partite per me Nero scelto.

Con questa vittoria, La Romana ha interrotto una striscia di tre sconfitte di fila che li ha mandati in cima alla classifica e allo stesso tempo è diventata l’ultima squadra a vincere dieci partite in questa stagione.

Brian Abro (1-1) è stato il vincitore della partita, fornendo cinque round con due colpi e cinque colpi. Mentre il perdente per Nero era leale Pietro Strobe (1-1) a chi è stato permesso di gestirlo sulla propria terra Puig. file introduttivo determinantee Cristoforo Molina (0-0) È uscito senza una decisione e ha abbassato la sua ERA a 2,33 dopo 4,2 partite senza gol.

Cibaenas Eagle 2 – Stelle Orientali 6





Sconfitto il campione nazionale e caraibico contro stelle orientali (14-9), che restano a loro agio al primo posto in classifica, e hanno un vantaggio di partita sul secondo posto (cibao giganti).

Águilas Cibaeñas (12-11) non è stato in grado di produrre riflessi offensivi significativi per tutta la partita. Iscriviti a due corsi a pagamento Orlando Calixte e yaero muñozMa non era abbastanza contro alcuni stelle Questo ha generato sei run.

panamense Andy Otero Ha ottenuto la sua seconda vittoria della stagione, dopo aver eseguito in cinque inning, cinque valide, quattro valide, una camminata e una corsa consentita, mentre Wendolyn Bautista, uno scrittore di Harrier, è stato punito con quattro punti in soli tre inning di lavoro. Queste voci sono state le prime consentite dalla legge nel torneo.

Con la loro sconfitta, i le aquile Restare terzi in classifica, sfruttando le due gare sopra torie tigri e determinante.