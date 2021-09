La rimasterizzazione del leggendario Blade: The Edge of Darkness ha già una data di uscita e puoi provare una demo su PC

Blade: The Edge of Darkness, un gioco spagnolo del 2001 che avanzava sulla frenesia dell’anima come Dark Souls, è tornato su PC a ottobre con un remaster.

Blade: Ai confini dell’oscurità È un gioco cult di 20 anni, Vero antenato di “spirit-like” Con un’azione 3D intensa ed estremamente impegnativa in un mondo fantasy oscuro pieno di mantello, spada e stregoneria. È anche un gioco spagnolo, da Rebel Act Studios, che ora avrà una nuova possibilità.

L’editore SNEG lancerà un file 7 ottobre Su PC (Steam e GOG) Remastered Blade: The Edge of Darkness (in altri mercati è stato semplicemente abbreviato in Blade of Darkness). Ora puoi giocare alla demo e vapore.

È lo stesso gioco ma con una grafica pulita e alcuni miglioramenti nella trama dell’interfaccia o nell’interfaccia utente adattata per gli schermi 4K, ma Mantenendo il gameplay brutale del 2001.

Blade: The Edge of Darkness ha quattro eroi giocabili: Naglfar, Sargon, Zoe o Tukaram. Ognuno ha i suoi punti di forza e di debolezza, ma tutti si difendono con fendenti che possono mutilare i nemici e possono persino usare i loro arti come armi.

Rebel Act non usciva con le bambine, e Era una meraviglia artistica ai suoi tempi. Molti degli elementi della scena sono distruttibili, ci sono enigmi basati sulla fisica e gli effetti di luce sono i migliori che puoi fare.

Tuttavia, è stato un fallimento commerciale e I Rebel Act Studios sono falliti. In seguito, molti dei suoi dipendenti fondarono altri studi: Leggende digitali e MercurySteam (Questi sono di terrore metroid).



Ora puoi giocare di nuovo a questo gioco d’azione impegnativo e violento che risale a dieci anni prima della “febbre dell’anima” per cui FromSoftware era famosa, dopo giochi come Spiriti malignie anime demoniache, Il Il tanto atteso anello Elden E molti imitatori.

In concomitanza con il suo 20° anniversario, Jose Ralloy, uno degli sviluppatori dell’originale Blade: The Edge of Darkness, che in seguito passò attraverso Tequila e Mercury prima di diventare un insegnante, Condividi alcune storie del gioco, un meraviglioso pezzo di La storia del videogioco in Spagna.