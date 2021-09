Il telefono più venduto di Xiaomi aggiornato ad Android 11 con MIUI 12.5

Xiaomi ha iniziato ad aggiornare il Redmi 9A alla MIUI 12.5 con Android 11. La nuova versione è ora disponibile sui telefoni cellulari più economici del marchio.

È stato rilasciato più di un anno fa e da allora xiaomi redmi 9a È stato Lo smartphone più economico del catalogo Xiaomi. Ma il fatto che fosse il modello meno costoso non ha fatto decidere al marchio di rinunciarvi presto, e sebbene ci sia voluto un po’ più di tempo rispetto ad altri dispositivi, lo ha fatto. Redmi 9A è già aggiornato alla MIUI 12.5.

L’aggiornamento ha iniziato ad arrivare lunedì scorso alle xiaomi redmi 9a, a partire dai modelli venduti in Cina. Si tratta di estensione La prima versione di MIUI basata su Android 11 Che raggiunge il terminale più venduto del brand cinese, visto che il suo software fino ad ora era ancora basato su Android 10.

MIUI 12.5 con Android 11 arriva su Redmi 9A

come hai? Candidati sul canale Telegram della MIUI 12L’aggiornamento è stato avviato in Cina ed è disponibile per l’installazione tramite ripristino manuale. Comunque nei prossimi giorni dovrebbe arrivare a tutti Redmi 9A Tramite OTA, senza dover installare manualmente il pacchetto di aggiornamento.

MIUI 12.5 offre una grande dimensione Miglioramenti delle prestazioni nel software mobile XiaomiCosì come alcuni cambiamenti a livello di carriera. A quel tempo, abbiamo già recensito Tutte le novità della MIUI 12.5, che ora arriva a ciò che, oggi, rimane Lo smartphone Android più venduto al mondo nel 2021.

Nel caso di Redmi 9A, l’aggiornamento include anche un file Ultima patch di sicurezza Android disponibile, che risolve alcuni bug e vulnerabilità scoperti sulla piattaforma nelle settimane precedenti al lancio.

attualmente, L’aggiornamento non è disponibile per il download su Redmi 9A venduti a livello globale. La MIUI 12.5 OTA stabile dovrebbe essere rilasciata in paesi al di fuori della Cina nelle prossime settimane.

