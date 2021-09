La Russia girerà un film nello spazio!

La Russia condurrà la sua prima immagine spaziale e vi parleremo di questo ambizioso progetto.

Shipenko . scalare Compito inedito durante le riprese del suo ultimo film: la sfida, Perché sarebbe diventata la prima opera ad essere filmata nello spazio. Se tutto va secondo i piani, la produzione inizierà nella fase successiva 5 ottobre 2021 Sarà girato in 12 giorni.

Per realizzare il film, il team di produzione si è allenato nell’ultimo anno in Centro di addestramento dei cosmonauti Yuri Gagarin, chi é dentro città delle stelle Alla periferia di Mosca.

Progetto simile a Hollywood

Se questo è stato fotografato Russia Batterò la gara Hollywood, specialmente Tom Cruise, che da anni cerca di realizzare un progetto simile secondo collisore Costerà almeno 200 milioni di dollari, che secondo indiscrezioni In tutto il mondo può essere finanziato.

Sebbene nessuno studio sia accettato per il progetto, ha supporto spazioX e il NASA, Allo stesso tempo Doug Lyman –creatore confine di domani– Sarà il project manager.

Dove si vedrà il lancio?

Sebbene questo evento possa essere considerato come una nuova corsa allo spazio tra stato unito e Russia, CEO di Canale uno Chi governa il Paese? Il presidente russo Vladimir Putin: Costantino Ernst, menzionato vario Avrebbe voluto ripetere una missione comune come la missione tra URSS e stato unito Nel 1972:

“Avremmo sicuramente preferito arrivare alla Stazione Spaziale Internazionale contemporaneamente a Tom Cruise, ci saremmo divertiti molto di più a girare il film insieme”.

Il lancio sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo su Canale uno a partire dal Russia, poiché le parole Costantino Ernst questo fatto “Sarà un reality show impressionante e un’opportunità per attirare milioni di telespettatori”.

Cineasti e spettatori, cosa ne pensate di questo nuovo progetto dalla Russia?