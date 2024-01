La semplice procedura è far suonare la radio tramite la sveglia del tuo Google Watch

Nel corso degli anni, Google ha migliorato le app incluse in modo nativo sui telefoni Android per renderle le preferite di molti utenti. In Spagna, di alcuni di essi è anche possibile scaricare la versione lite per farli funzionare più velocemente.

Al contrario, app Google Watch è uno dei migliori orologi su Google PlayNon ha bisogno di versioni alternative per offrire prestazioni e design eccezionali. Una delle sue migliori opzioni funziona insieme all'Assistente dell'azienda e ti consente di riprodurre musica o radio come sveglia.

Non tutti utilizzano una sveglia tradizionale per svegliarsi ogni mattina, ma molte persone preferiscono ascoltare altri tipi di suoni meno aspri, o anche semplicemente sentire le vibrazioni della sveglia. Con questa impostazione puoi personalizzare completamente la tua esperienza.

Personalizza l'allarme

L'app Google Clock, come la maggior parte delle altre app, è divisa in diverse parti, tra cui Funzioni come timer, cronometro o modalità sleep Per ascoltare suoni rilassanti che ti aiutano a dormire. Tuttavia, l'opzione a cui dovresti andare in questo caso è Avviso, che è la prima nella barra dei menu in basso.

Dopodiché non devi far altro che espandere le opzioni delle sveglie e toccare il pulsante Routine dell'Assistente Google, opzione che permette di personalizzare al massimo le sveglie del cellulare. È possibile aggiungere tutti i tipi di azioni, come l'assistente per il bollettino meteorologico o la pianificazione giornaliera, ma è anche possibile rimuovere questi elementi in modo che la radio venga accesa direttamente.

Metti la radio sul tuo orologio Google

Robot gratuito

Per fare ciò, devi fare clic su “Aggiungi azione” e quindi fare clic su “Riproduci e controlla i contenuti multimediali”. Dopo aver selezionato la radio, puoi scrivere La stazione che desideri ascoltare. In questo modo, ogni mattina, il cellulare comunicherà automaticamente con Google Assistant per chiedergli di riprodurre quella stazione, che cercherà e inizierà a riprodurre.

Ciò avverrà dopo aver spento la sveglia, anche se se non vuoi sentirla, basta abbassare il volume prima di andare a letto e alzare il volume multimediale al massimo. Pertanto, puoi disattivare rapidamente la sveglia premendo il pulsante di spegnimento del tuo cellulare ogni mattina e la radio inizierà a suonare. C'è anche l'alternativa di toccare i suoni della sveglia, nelle impostazioni di ciascuna sveglia, e c'è la selezione dei contenuti in app come Spotify o YouTube Music.

