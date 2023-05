La squadra 061 della regione che è andata in Italia è stata sotto contratto con Panto de la Huerta.

061 Emergenze e Gestione Emergenze Team Sanitario inviato in Italia A Ambulanza medica Ha preso un paziente murciano lo scorso aprile Ha avuto un incidentee, in particolare al responsabile del servizio dell’ospedale Virgen de la Arrixaca, secondo il nome della vittima che appare nell’area di notifica attivata da 061, Reclutato qualche giorno fa come squadra di rinforzo per la festa di Orchestra del Frutteto A Murcia.

I responsabili clinici di 061 informano questa redazione Usando una squadra Fu reclutato dal Bando de la Huerta, che propose di fare il viaggio e accettò volontariamente “visto che tutti potevano essere fuori regione per qualche giorno” per effettuare il trasferimento.

Per questo motivo, dopo averli deviati a questo compito, un nuovo gruppo si è riunito nella città di Murcia nel grande giorno della festa di primavera nella capitale dal 061.

Lo descrive la notizia presentata da La Opinión sabato scorso, nel trasferimento per portare in ospedale il paziente murciano. città italiana di La Spezia Li avevamo Quattro esperti di 061: Un medico, un infermiere, un tecnico medico di emergenza e un autista hanno percorso oltre 1.500 chilometri in andata e altri 1.500 chilometri indietro.

L’SMS mobilita lo 061 per chiamare dall’Italia il responsabile del servizio Arrixaca

Direttore Sanitario dello 061 LAzzaro CampuzanoHa spiegato a questo giornale che questo viaggio in Italia è stato il più lungo mai effettuato su strada dall’ambulanza 061, in quanto “non ha ancora lasciato i confini della Spagna verso altri Paesi”, limitando i viaggi ai trasferimenti interautonomi. Stabilisce un protocollo di trasporto tra la regione di Murcia, proveniente da voli medicalizzati per prelevare pazienti che arrivano in comunità o aeroporti come Madrid, Alicante o Corvera.

Spiegazioni dell’avvocato

Da Podemos, la vicepresidente regionale María Marin critica e conferma questo spostamento effettuato dal servizio di emergenza e emergenza 061 della regione di Murcia. “Questo ci sembra uno scandaloso trattamento clientelareQuesto dovrebbe essere indagato e i responsabili dovrebbero essere licenziati immediatamente.

Per Marin, il caso era “un SUn segno di totale impunità I dirigenti politici nominati dal Pp agiscono sulla nostra salute” e insiste sul fatto che “quando il presidente López Miraz è stato beccato a fare da intermediario con Teodoro García Egea per far soffrire un familiare, è stata una cosa molto difficile da affrontare”. Ed evitare le liste d’attesa .

«Questo è successo anche con i vaccini anti Covid», ricorda il deputato Podemos Hanno rubato gli alti ranghi della salute “Dobbiamo metterli davanti ai nostri anziani”, ha affermato, aggiungendo: “Questo scandalo dimostra ancora una volta che il Partito popolare confonde tutte le istituzioni ei servizi pubblici con le cascine di sua proprietà, in cui trionfa”. Il consulente sanitario Juan José Pedreño si prende il tempo per spiegare. Se non lo farà, chiederemo le sue dimissioni e dovrà uscire dalla porta di servizio come il suo predecessore in carica.

Il PSOE regionale, i cui vertici “It Chiama lo 061 e ottieni un caposervizio da La Arrixaca, Italia Un altro esempio è Il clientelismo e la spudoratezza del Partito Popolare della regione di Murcia”, dicono, “López Miraz crede che questa sia la sua fattoria e usa le strade pubbliche a suo piacimento”.

Sulla base di questa mossa, i socialisti confidano che “i cittadini della regione reagiranno a questo tipo di situazione vergognosa e la loro reazione si rifletterà nel voto di domenica prossima, 28 maggio”.