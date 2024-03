La squadra messicana Under 23 perde contro l'Argentina in un'amichevole diretta a Parigi 2024 | Amichevoli internazionali TUDN

IL Nazionale messicana La squadra U23 è caduta 2-4 Argentina In una prestazione doppio polare in cui sono riusciti a rimontare da due reti sotto, ma poi si sono allentati in un secondo tempo in cui hanno completamente deluso.

El Tre ha iniziato molto bene la partita, aveva il possesso palla e si è reso pericoloso in area di rigore per l'Argentina, che ha deciso di uscire con la palla e dopo 10 minuti ha funzionato.

Lucas Beltran manda una palla da 40 metri, ed entra in area, ed Emilio Lara lo lascia cadere a terra, così l'arbitro fischia un chiaro calcio di rigore. Thiago Almada È stato molto bravo a segnare lo 0-1 a Mazatlán.

La partita continua e nel secondo approccio del primo tempo, l'Argentina aumenta il punteggio con una gemma Mattia Sole. Il centrocampista è apparso in area di rigore, ha fatto uno strano salto per entrare in campo e ha colpito con tre dita in aria per segnare lo 0-2 contro un trio che non era in campo.

Dopo mezz'ora di gioco, il Messico ha risposto.

ione etson Ha rubato palla e creato un meraviglioso muro con Marcelo Flores, poi ha concluso bene la partita colpendo la palla in area e colpendo il palo per chiudere la partita sull'1-2.

Ozil Herrera ha lanciato la seconda ammonizione con un bel colpo di testa che è stato ben parato dal portiere Ijakovic, ma alla fine del primo tempo il pareggio è arrivato grazie a… Giordano Carrillo.

Il giocatore del Santos ha abbassato di petto la palla in area e ha concluso con la gamba destra. Il portiere argentino ha bloccato la palla e questa è andata in alto e quando è caduta era dentro la porta, segnando il 2-2 prima. la fine del primo tempo. READ Il Bielsa DT Uruguay in tenuta da allenamento ha concluso il suo primo mini-torneo

Il secondo tempo è iniziato con un buon ritmo per la squadra messicana Under 23, ma la secchiata d'acqua fredda è arrivata rapidamente, quando Alex Padilla ha bloccato un tiro ma ha reagito troppo tardi per bloccare il rimbalzo e segnare un gol. Lucas Beltranarrivato come un treno, pagato 2-3.

Il Messico ha provato a reagire, ma c'è stato solo un lampo di tiro di Montaño, ed è stata l'Argentina a finire la partita quando Solari ha rubato palla, ha fatto un passaggio strepitoso su Ramon Juarez e ha lasciato la palla a Beltran per il definitivo 2- 4. .

Le due squadre si incontreranno nuovamente lunedì prossimo a Puebla nell'ambito della preparazione dell'Albiceleste ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

