Messi, rinvio della decisione – AS.com

La settimana è iniziata Messi In un modo completamente diverso dal precedente, che è stato effettuato da quel viaggio in Arabia Saudita senza il permesso di psg che si è conclusa con una sanzione di 15 giorni di lavoro e stipendio. Tuttavia, viene in primo piano una foto di Leo che lavora lunedì al Camp des Loges grazia ricevuta A seguito del video in cui l’argentino si è scusato venerdì scorso.

Pertanto, i rapporti con il PSG sono stati ripristinati, ma comunque Cosa accadrà al suo futuro rimane nell’aria. Nonostante molte informazioni confermino che sarà vicino ad accettare l’offerta stratosferica di 400 milioni di Al Hilal Arabia Saudita, la verità è che Leo non prenderà alcuna decisione fino al termine della stagione. Nessun progresso è stato fatto in questo o in qualsiasi altro negoziato, tanto meno accettato.

La tabella di marcia di Messi è molto chiara: gioca di nuovo con il Paris Saint-Germain, diventa campione della Ligue 1 nelle restanti quattro partite, Festeggia il titolo e poi decidi di sì Cosa fare del tuo futuro è tra le proposte che hai sul tavolo.

attualmente, Non si può nemmeno escludere l’opzione di proseguire per Parigi. Quello del PSG è una delle alternative che contano. Barcellona, ​​​​Al Hilal e Inter Miami sono gli altri, anche se alcuni di loro non si sono cristallizzati e altri subiscono grosse battute d’arresto per il giocatore, che vuole continuare a giocare almeno un’altra stagione in Europa.

Messi rimanda il suo futuro vs Concentrati sulla chiusura della stagione con il titolo in Francia. La combinazione di campionato e Coppa del Mondo potrebbe bastare per vincere il Pallone d’Oro, ma per questo ha bisogno di finire il torneo con l’amaro in bocca migliore. Focus sul calcio e poi sul futuro. Questa è la determinazione di Messi a fine stagione.